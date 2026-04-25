Samson: PS5-Release im September 2026 fixiert – Flucht nach vorn vor GTA 6

Der Entwickler Liquid Swords hat den Release-Termin für Samson auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S auf September 2026 präzisiert, um dem übermächtigen Launch von „“GTA 6“ im November auszuweichen.

Bisher war nur vage vom „Herbst“ die Rede. Die offizielle Festlegung auf den September ist ein rein strategisches Manöver: Studio-Gründer Christofer Sundberg bezeichnet GTA zwar als „Phänomen“ und nicht als direkten Konkurrenten, doch intern weiß man bei Liquid Swords, dass ein zeitnaher Release zum Rockstar-Epos den finanziellen Ruin bedeuten würde. Der September ist das letzte mögliche Fenster, um vor dem November-Sturm mediale Aufmerksamkeit und Verkaufszahlen zu generieren.

Keine Version für Nintendo Switch 2

Parallel zur Termin-Präzisierung erteilte Sundberg einer Portierung auf die Nintendo Switch 2 eine klare Absage. Trotz der Leistungssteigerung des neuen Nintendo-Handhelds reiche die Performance nicht aus, um die technische Vision von „Samson“ ohne „massive grafische Kompromisse“ umzusetzen. Der Fokus liegt stattdessen zu 100 Prozent auf der Optimierung für die Current-Gen-Konsolen von Sony und Microsoft.

Während das Spiel laut Entwickler auf den Konsolen-Devkits bereits läuft, beginnt nun die kritische Phase der Optimierung und Zertifizierung.

Status Quo: Das Spiel muss von Grund auf für die geschlossene Hardware-Architektur der PS5 und Xbox Series X/S stabilisiert werden.

Das Spiel muss von Grund auf für die geschlossene Hardware-Architektur der PS5 und Xbox Series X/S stabilisiert werden. Zeitplan: Die wöchentlichen PC-Patches im April und Mai dienen als technisches Fundament. Nur wenn diese Updates die Performance-Probleme lösen, besteht Samson die strengen Qualitätskontrollen (Submission) der Plattformhalter.

Die Festlegung auf September ist ein riskantes Versprechen. Liquid Swords muss in weniger als fünf Monaten ein Spiel, das auf dem PC aktuell mit „Mixed“-Ratings und massiven Bugs kämpft, auf Konsolen-Niveau hieven. Für Käufer bedeutet das: Der September-Release wird die „definitive“ Version sein müssen. Scheitert dieser Termin oder erscheint das Spiel erneut in einem unfertigen Zustand, wird es im November unter dem Schatten von „GTA 6“ endgültig begraben.