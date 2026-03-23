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Samson: PS5- und Xbox-Version erneut bestätigt

Samson erscheint am 8. April für PC. Liquid Swords Gründer Christofer Sundberg bestätigt: Konsolen-Versionen laufen bereits und folgen nach dem PC-Launch.

Mark Tomson
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Als Inhaber und Managing Director von PlayFront.de prägt Mark Tomson die Vision einer unabhängigen Berichterstattung über die Welt von PlayStation. Sein journalistischer Schwerpunkt liegt auf technischen...
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Samson

Das Actionspiel Samson erscheint am 8. April 2026 für den PC, während Umsetzungen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S laut dem Entwickler technisch bereits lauffähig sind und nach dem PC-Start priorisiert werden.

Studio-Gründer Christofer Sundberg, bekannt als Schöpfer der Just-Cause-Reihe, bestätigte via Social Media, dass der Titel auf den aktuellen Konsolen-Devkits bereits läuft. Der Verzicht auf einen zeitgleichen Release liegt demnach nicht an technischer Inkompatibilität, sondern an den begrenzten Kapazitäten des Studios für die Zertifizierungsprozesse bei Sony und Microsoft.

Kapazitätsengpässe verzögern den Konsolen-Port

Laut Sundberg fehlt Liquid Swords derzeit die Manpower, um die bürokratischen und technischen Hürden der Plattformbetreiber parallel zum PC-Launch zu bewältigen. Die Einreichungsprozesse erfordern dedizierte Ressourcen für Qualitätssicherung und plattformspezifische Optimierungen.

Sobald die PC-Fassung am 8. April im Markt ist, möchte das Team die Konsolen-Portierung aktiv angehen. „Fast nichts kann uns aufhalten“, so Sundberg. Für Spieler bedeutet dies: Die Hardware-Basis steht, lediglich der finale Feinschliff und die Freigabe stehen aus.

Fokus auf Narrative statt Open-World-Chaos

Obwohl Sundbergs Name eng mit der Just-Cause-Serie verknüpft ist, verfolgt Samson einen anderen Ansatz. Das Spiel wird intern weniger als direkter GTA-Konkurrent gesehen, sondern orientiert sich strukturell an anderen Vorbildern:

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  • Driver: Fokus auf fahrzeugbasierte Action und Atmosphäre.
  • Bully: Kleinere, aber dichtere Spielwelt mit Fokus auf Charakterinteraktion.
  • Watch Dogs: Integration von technologischen Gadgets oder systemischen Mechaniken.

Im Vergleich zu den zerstörungsfokussierten Sandboxes früherer Avalanche-Titel (wie Just Cause 4 oder Mad Max) scheint Samson den Schwerpunkt auf eine lineare Erzählweise und spezifische Gameplay-Systeme zu legen, anstatt auf schiere Kartengröße.

Wer eine PS5 oder Xbox Series X besitzt, braucht am 8. April noch nicht mit einem Kauf rechnen, kann aber davon ausgehen, dass eine Portierung noch 2026 realistisch ist. Technisch ist die Aussage, dass das Spiel bereits auf Konsolen „läuft“, ein positiver Schritt. Es deutet darauf hin, dass die zugrunde liegende Engine bereits auf die Architektur von RDNA 2 optimiert wurde. PC-Spieler agieren hier effektiv als Early Adopter, die den Weg für eine stabilere Konsolenfassung ebnen.

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Crydog
45 Minuten zuvor

Habe erst vor kurzem das spiel entdeckt sieht von artstyle wie gta4 aus was mir gefällt

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