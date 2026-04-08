Samson Review-Check: PC-Version scheitert zum Launch an technischer Umsetzung

Die PC-Version von „Samson: A Tyndalston Story“ des ehemaligen Just Cause-Machers leidet zum Release unter erheblichen Bugs, schwammiger Steuerung und mangelhafter Politur, was trotz des niedrigen Preises von 25 EUR zu einer harten Abrechnung durch die internationale Fachpresse führt.

Seit heute ist das Erstlingswerk von Liquid Swords auf dem Markt, doch die Kritikerstimmen zeichnen ein deutliches Bild: Während das atmosphärische Grundgerüst der Stadt Tyndalston überzeugt, ruinieren technische Totalausfälle das spielerische Erlebnis. Wer die Kernbotschaft der Reviews zusammenfasst, landet bei einem Spiel, das den Charme vergangener Tage beschwören will, aber an den Qualitätsstandards von 2026 kläglich scheitert.

Massive Kritik an Steuerung und technischer Stabilität

Die Liste der Mängel ist lang und betrifft fundamentale Gameplay-Elemente. Destructoid fasst das Ergebnis nüchtern als „buggy und glanzlose Annäherung an das Open-World-Genre“ zusammen. Besonders schwer wiegen die Defizite in der Interaktion mit der Spielwelt. SteamDeckHQ berichtet von frustrierenden Momenten durch „unbeholfene Steuerung“ und Kämpfe, die nur in den seltensten Fällen wie vorgesehen funktionieren.

Die technischen Probleme ziehen sich durch alle Bereiche:

Input-Probleme: Laut DayOne ist das Spiel zum Launch schlicht „schrecklich zu spielen“, da Eingaben oft nicht registriert werden – in einem Kampfsystem, in dem wenige Treffer über Tod und Leben entscheiden, ein K.O.-Kriterium.

Laut DayOne ist das Spiel zum Launch schlicht „schrecklich zu spielen“, da Eingaben oft nicht registriert werden – in einem Kampfsystem, in dem wenige Treffer über Tod und Leben entscheiden, ein K.O.-Kriterium. Fahrphysik & Kampf: Das Magazin CGMagazine kritisiert, dass sich die Autos nicht gut steuern lassen und der Nahkampf „steif und klobig“ wirkt.

Das Magazin CGMagazine kritisiert, dass sich die Autos nicht gut steuern lassen und der Nahkampf „steif und klobig“ wirkt. KI & Skripts: GameSpew weist auf gravierende Fehler hin, wie Gegner, die nicht spawnen, oder eine unzuverlässige Klettermechanik, die den Spielfortschritt behindert.

Atmosphäre top, Handwerk flop

Trotz der harten Kritik gibt es Lob für den Mut zur Lücke. The Outerhaven hebt hervor, dass der Verzicht auf die typische Open-World-Überladung in Zeiten von Mammut-Projekten „erfrischend“ sei. Auch die optische Gestaltung der Stadt wird von SteamDeckHQ als „wunderschön“ bezeichnet. Doch diese positiven Aspekte verblassen hinter der mangelhaften Ausführung. GameRant findet besonders deutliche Worte und bezeichnet das Spiel als „freudlose, derivative Qual“, die man ohne Bezahlung nicht spielen sollte.

Dass das Team von Liquid Swords eigentlich Erfahrung mit Open-World-Action hat (u.a. Mad Max), macht das Ergebnis umso enttäuschender. Wccftech stellt klar, dass Samson zwar das Potenzial für eine starke Double-A-Erfahrung habe, der aktuelle Zustand für 25 EUR jedoch eine „Abzocke“ sei.

Es ist davon auszugehen, dass das Studio dieses vernichtende Feedback nutzt, um die geplante PS5-Version zu optimieren. Für Konsolenspieler könnte dies bedeuten, dass sie – im Gegensatz zu den PC-Käufern – ein fertiges Produkt erhalten, bei dem die Engine-Probleme und das Balancing bereits korrigiert wurden.

„Samson“ am PC ist derzeit ein reines Glücksspiel. Die Atmosphäre fängt den „Gritty-Vibe“ von GTA IV zwar gut ein, aber die Technik macht den Spielspaß systematisch kaputt. Wer nicht als unbezahlter Beta-Tester fungieren möchte, macht einen Bogen um den Release-Kauf. Die Hoffnung liegt nun auf massiven Patches und einer technisch sauberen Umsetzung für die PlayStation 5.