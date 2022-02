Samsung 980 Pro M.2 SSD (2TB) inkl. Heatsink derzeit für 299 EUR zum Bestpreis

Der Release von Horizon Forbidden West zeigt aktuell mal wieder, dass der Speicherplatz auf der PS5 doch recht begrenzt ist. Mit Gran Turismo 7 wird es in wenigen Tagen dann noch einmal etwas knapper.

Daher ist aktuell die beste Zeit, um seinen PS5 Speicher aufzurüsten, wobei es derzeit ein wirklich attraktives Angebot mit der Samsung 980 Pro M.2 SSD gibt. Die neue 2TB-Version inkl. Heatsink gibt es aktuell für nur 299 EUR bei Coolblue.de. Der UVP liegt immerhin bei 469 EUR.

Perfekt auf die PS5 abgestimmt

Die Samsung SSD 980 Pro M.2 verfügt von Haus aus über ein leistungsstarkes Temperaturmanagement, bei dem eine Nickelbeschichtung das Wärmeniveau des Controllers verbessert. Der Heatsink führt die Betriebswärme ab und reguliert damit effektiv die Temperatur des Flashspeichers. Um Leistungsschwankungen auf lange Sicht reduzieren zu können, hält zudem die Dynamic Thermal Guard-Technologie die Betriebstemperatur der SSD 980 PRO auf einem passenden Niveau.

Damit hat man alles, was Sony als Anforderung an einen Zusatzspeicher für die PS5 empfiehlt, was insbesondere für den Heatsink gilt. Die darauf angepasste 980 Pro M.2 SSD von Samsung ist perfekt darauf abgestimmt und mittels Plug-and-Play sofort einsatzbereit.

Wer Coolblue noch nicht kennt: dies ist ein neuer Händler, der es in Deutschland mit Media Markt und Saturn aufnehmen möchte. Dazu hat man bereits einen riesigen Store in Düsseldorf eröffnet, dem ein weiterer in Essen in diesem Jahr folgt.

Der Onlineshop ist natürlich für jedermann zugänglich und hat hin und wieder auch echte Angebote auf Lager, wie aktuell die SSD von Samsung. Vorbeischauen lohnt sich also öfters mal. Hier wirbt man zudem mit extra schneller Lieferung, im aktuellen Fall schon am nächsten Werktag.