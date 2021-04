Samurai Shodown – Hibiki Takane in Kürze verfügbar

SNK wird in Kürze mit Hibiki Takane in Kürze den nächsten Gastcharakter in Samurai Shodown bereitstellen, der sich vorab im Debüt Trailer zeigt.

Hibiki stammt eigentlich aus The Last Blade 2 und kann im Rahmen des Season Pass 3 bezogen werden. Sie gilt als sehr ruhige und schüchterne Persönlichkeit, wahrscheinlich wegen des Leidens, das durch den Tod ihres Vaters verursacht wurde. Ihre Persönlichkeit hängt allerdings auch stark davon ab, welchen Gameplay-Stil man wählt.

Wer sich mit ihrer Schwertkunst vertraut macht, den erwartet eine etwas entschlossenere Hibiki, sogar ein wenig konfrontativ. In jüngsten Auftritten wirkt sie allerdings auch hochmütig und wird etwas gefühllos und stolz. Ihre Schüchternheit und ihr Zögern sind jedoch immer noch etwas präsent.

„Ihre Moves sind auch sehr auffällig und cool, daher denke ich, dass sie eine großartige Ergänzung zu Samurai Shodown sein wird. Obwohl sowohl Samurai Shodown als auch The Last Blade sehr unterschiedlich spielen, arbeiten wir hart daran, ihr Crossover nahtlos zu gestalten,“ kommentiert Game Director Director Hayato Konya.

Hibiki Takane wird ab dem 28. April in Samurai Shodown verfügbar sein.