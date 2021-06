Samurai Warriors 5 – Finaler Trailer eingetroffen

Koei Tecmo hat einige Wochen vor dem Release von Samurai Warriors 5 den finalen Trailer zum Musuo-Game parat, der noch einmal verschiedene Charaktere in den Mittelpunkt rückt.

Unter anderem kann man hier einen Blick auf Nobunaga Oda, Mitsuhide Akechi, Nō und Ieyasu Tokugawa werfen, die natürlich nur einen Teil des Roster abbilden. Mit Mitsuki und Shikansosuke Yamanaka gibt es ergänzend sogar einen Blick auf die Neuzugänge.

Die Geschichte von Samurai Warriors 5 setzt an das Ende des Ōnin-Krieges, während der Sengoku-Periode, an und erzählt die Geschichte von zwei der herausragendsten Militärkommandanten dieser Zeit – Nobunaga Oda und Mitsuhide Akechi. Der neue Warriors-Titel enthält verschiedene Epochen aus dieser Zeit, einschließlich der jüngeren Jahre von Nobunaga, in denen er als „Owaris großer Narr“ bekannt war sowie der Zeitspanne der Tumulte und Umwälzungen, die zum Honnō-ji-Vorfall führten.

Samurai Warriors 5 erscheint am 27. Juli 2021.