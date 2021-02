Samurai Warriors 5 für PS4 & Co. angekündigt

Neben der Ninja Gaiden Master Collection hat Koei Tecmo heute auch Samurai Warriors 5 enthüllt, das ebenfalls für die Last-Gen Konsolen erscheint.

Samurai Warriors 5 markiert eine frische Überarbeitung des Franchise, einschließlich einer brandneuen Handlung sowie überarbeiteter Charakterdesigns und einer stilvollen neuen visuellen Präsentation, die sich offenbar weg von purem 3D bewegt.

Der Titel ist laut Koei Tecmo ein Neuanfang in der Erfahrung der Samurai Warriors und versetzt die Spieler in die Sengoku-Zeit. Er beleuchtet die Charaktere Nobunaga Oda und Mitsuhide Akechi und deckt auf, was hinter dem elektrisierenden Samurai-Gefecht steckt.

Mehr dazu erfährt man im monatlichen Samurai-Warriors-5-Livestream, der am 25. Februar startet. Fans dürfen sich auf regelmäßige Updates bis zur Veröffentlichung im Sommer 2021 freuen.