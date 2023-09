Sand Land – Offizieller Story-Trailer

Zu Sand Land ist der offizielle Story-Trailer verfügbar, den Bandai Namco auf der Tokyo Game Show vor Publikum enthüllt hat. Das Spiel entsteht derzeit unter der Feder von Creator Akira Toriyama (Dragon Ball) und soll zu einer größeren IP ausgebaut werden.

In Sand Land tauchen die Spieler in eine Wüstenwelt ein, in der sowohl Menschen als auch Dämonen unter extremer Wasserknappheit leiden. In den Rollen von Fiend Prince, Beelzebub, Sheriff Rao und dem Dämonendieb beobachtet man, wie man sich auf die Suche nach einer legendären Quelle macht, die in der Wüste versteckt sein soll.

Der Spieler selbst übernimmt die Rolle von Beelzebub und führt seine Gruppe heldenhafter Außenseiter an, um die legendäre Welt von Sand Land zu erkunden. Mit Fingerspitzengefühl und seiner Vorstellungskraft, kann man Panzer und andere Fahrzeuge für seine Abenteuer entwickeln und dabei eine breite Palette an Teilekombinationen zu nutzen. Eine Operationsbasis lässt sich zudem mithilfe der Menschen, denen man unterwegs in der riesigen Wüste begegnen, zu einer blühenden Stadt ausbauen.

Sand Land erscheint für PS5, PS4, Xbox Series X|S und den PC. Ein Release-Termin steht allerdings aus.