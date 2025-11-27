Santa Monica Studios: Neue AAA-IP kurz vor Enthüllung?

Santa Monica Studios ist mehr als Kratos. Das wissen wir seit Jahren, aber selten gab es so klare Anzeichen dafür, dass das Team parallel zur nächsten God of War-Generation an einer völlig neuen Marke arbeitet. Eine aktuelle PlayStation-Jobanzeige lässt nun vermuten: Das geheime AAA-Projekt ist längst über die Konzeptphase hinaus und steckt mitten in der Produktion.

Warum das spannend ist? Weil Santa Monica nur dann etwas ankündigt, wenn es sitzt. Und im Moment deutet vieles darauf hin, dass wir nicht mehr lange warten müssen.

Was die Jobanzeige aussagt – und was nicht

In der Stellenausschreibung sucht das Studio einen Senior Character Technical Artist. Wer den Produktionsalltag kennt, weiß: Diese Rolle landet erst dann auf dem Tisch, wenn Figuren, Animationen und interne Werkzeuge nicht mehr nur Ideen sind, sondern konkrete Bausteine eines Spiels.

Das bedeutet nicht automatisch, dass der Reveal übermorgen kommt. Aber es zeigt, dass das Projekt real ist, es lebt, und es hat die wichtigen frühen Entscheidungen hinter sich. Konzeptphase abgeschlossen, Pre-Production abgehakt, willkommen im Maschinenraum.

Spannend ist auch die Art der Aufgaben. Gefordert wird jemand, der Rigging-Pipelines baut, Tools entwickelt, Animationen optimiert und eng mit Designern zusammenarbeitet. Kurz: Ohne diese Stelle kommt kein moderner Third-Person-Actiontitel aus. Das heißt nicht , dass es einer wird, aber es wäre der logischste Fit zu Santa Monicas Erfahrung.

Santa Monica hat mehrere Projekte parallel

Wir wissen offiziell, dass das nächste God of War entsteht. Daneben gab es ein weiteres AAA-Projekt, das laut früherer Aussagen eines Ex-Sony-Managers eingestampft wurde. Aber dieses neue, hier relevante Projekt scheint davon unabhängig zu sein, und es ist offenbar weiter, als viele dachten.

Dass der Zeitpunkt der Ausschreibung so kurz vor den Game Awards liegt, ist natürlich ein Steilpass für Spekulationen. Muss das etwas bedeuten? Nein. Könnte es etwas bedeuten? Absolut. Sony braucht momentan ein paar klare Signale für First-Party-Power. Santa Monica wäre einer der wenigen Kandidaten, die das Publikum sofort elektrisieren könnten.

Santa Monica Studios arbeitet an einer neuen AAA-IP, und sie ist in der Mid-Production. Ein Reveal könnte näher sein, als man denkt, aber es gibt keinen Beweis. Wenn das Studio etwas Neues bringt, dann richtig. Und ganz ehrlich? Es wird Zeit, dass Sony wieder eine Marke präsentiert, die nicht schon 20 Jahre lang etabliert ist.