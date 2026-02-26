Saros: 21 Sekunden PS5-Gameplay – und es knallt sofort

21 Sekunden. Mehr gibt’s nicht, und trotzdem fühlt sich Saros schon jetzt massiv an. Housemarque zeigt in einem Mini-Clip genau das, was Fans von Returnal lieben: Bullet-Hell-Chaos, knallharte Ausweichfenster und einen Flow, der euch am Controller unter Dauerstrom setzt.

Der Clip selbst ist winzig, aber er verbeißt sich in einem Detail: Ein Boss – zumindest wirkt es so – überzieht die Arena mit fiesen Projektilmustern. Ihr springt, dash’t, schlängelt euch durch enge Lücken und aktiviert ein Schild, das bestimmte Attacken schluckt. Wer hier pennt, stirbt. Wer sauber liest, fühlt sich wie ein Gott, weil jede perfekt getimte Bewegung direkt belohnt wird. Genau dieses Risiko-Belohnungs-System war schon bei Returnal der Kern, weshalb jede Sekunde Überleben echtes Adrenalin bedeutete.

Saros dreht am Tempo – und am Frustlevel

Housemarque baut erkennbar auf dem Fundament des Vorgängers auf, schraubt aber ordentlich an der Zugänglichkeit. Mehr permanente Upgrades, weniger brutale Rückschläge. Wenn Runs weniger weh tun, verlieren Siege etwas von ihrer Wucht. Gleichzeitig bedeutet das für viele Spieler: weniger Grind, weniger „alles verloren“-Momente, mehr Motivation, dranzubleiben.

Das Gezeigte wirkt technisch sauber, mit klaren Mustern und sattem Feedback bei Treffern. Und genau das ist entscheidend. Bullet-Hell funktioniert nur, wenn ihr Informationen blitzschnell verarbeitet, weshalb jede visuelle Überladung schnell unfair kippen kann. Im Clip bleibt das Bild trotz Chaos strukturiert. Das ist kein Zufall, sondern Design.

Das neue Schild-Feature ist mehr als nur Defensive. Es erlaubt kontrollierte Fehler, weil bestimmte Angriffe absorbiert werden können. Ihr spielt aggressiver, riskiert mehr, steht näher am Boss. Das verschiebt den Rhythmus weg vom reinen Überleben hin zu aktiver Dominanz. Wenn das Balancing stimmt, entsteht daraus ein fieser Tanz statt reiner Schadensbegrenzung.

Saros erscheint am 30. April exklusiv für PS5. Nur 21 Sekunden Gameplay, aber die zeigen klar, wohin die Reise geht. Bleibt die Frage: Wird das zugänglichere Design die Kante glätten oder sorgt es dafür, dass noch mehr Spieler diesen ordentlichen Rausch erleben?