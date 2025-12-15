Saros & Diablo IV nach den Game Awards: Die Pre-Order Charts im Blick

Die Game Awards 2025 haben einmal mehr bewiesen, wie stark ein Event die Aufmerksamkeit der Spieler beeinflussen kann. Doch nicht jede Ankündigung trifft auf Begeisterung. Saros ist ein Paradebeispiel und schafft es in die Top 10.

Die große Enthüllung war letztlich nur die Verschiebung des Titels, begleitet von ein wenig Gameplay und einem Pre-Order-Trailer. Für Fans, die auf umfassende Neuigkeiten gehofft hatten, wirkt dies mitunter eher wie ein kleiner Dämpfer.

Trotzdem zeigen die aktuellen Pre-Order-Charts, dass Saros nicht zu unterschätzen ist. Mit der Digital Deluxe Edition landet der Titel in direkter Nachbarschaft zu Schwergewichten wie Diablo IV und Resident Evil 9 Requiem. Das lässt vermuten, dass die Community für den Moment ein vorsichtiges Interesse zeigt, egal, ob die Ankündigung spektakulär war oder nicht.

Diablo IV dominiert, Resident Evil bleibt stark

Die Pre-Order Zahlen sprechen für sich: Diablo IV „Lord of Hatred“ in Standard, Deluxe und Ultimate Edition führt die Charts an. Preislich deckt das Spektrum von €39,99 bis €89,99 die gesamte Bandbreite ab. Resident Evil 9 Requiem zeigt ein ähnliches Muster, wobei die Deluxe Edition für €89,99 nach wie vor gefragt ist.

Interessant ist der Unterschied zu LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters, das zeigt, dass bekannte Marken weiterhin auf Vorbesteller setzen können, gleichzeitig aber nicht automatisch die Chartspitze erreichen. Hier wird deutlich, dass die Mischung aus Franchise-Fans und wirklichem Interesse am Inhalt die Nachfrage steuert.

Die aktuellen Pre-Order Charts:

Diablo® IV: Lord of Hatred™ – Standard Edition – €39,99 Diablo® IV: Lord of Hatred™ – Ultimate Edition – €89,99 Diablo® IV: Lord of Hatred™ – Deluxe Edition – €59,99 LEGO® Batman™: Code Violet – €89,99 Code Violet – €49,99 Resident Evil Requiem Deluxe Edition – €89,99 Diablo® IV: Sammlung „Zeitalter des Hasses“ – €69,99 PRAGMATA Deluxe Edition – €69,99 Arknights: Endfield (Free to Play) – €9,99 SAROS Digital Deluxe Edition – €89,99 Resident Evil Requiem – €79,99 LEGO® Batman™: Das Vermächtnis des… – €69,99 FIRST LIGHT – PRE-ORDER Nioh 2 Digital Deluxe CODE VEIN Ultimate Edition INVINCIBLE

Saros zwischen Erwartungen und Realität

Für Saros gilt, dass trotz der verschobenen Veröffentlichung die Nachfrage hoch bleibt. Die Digital Deluxe Edition bei €89,99 signalisiert, dass Spieler bereit sind zu investieren, selbst wenn das Highlight des Events nur ein minimaler Gameplay-Eindruck war.

Das wirft die Frage auf: Wie wichtig ist die Show bei den Game Awards wirklich, wenn das Produkt selbst den Ton angibt? Saros zeigt, dass Substanz über PR-Blitzlichtmomenten stehen kann, zumindest für die Kern-Community.

Für Beobachter bleibt spannend, ob Saros bis zum Release die Aufmerksamkeit halten kann oder ob der aktuelle Hype wieder abflacht. Die Charts der nächsten Wochen werden zeigen, ob der Titel seinen Platz unter den Big Playern behaupten kann.