Saros: Erste Preview-Eindrücke rücken näher – Mehr als nur Returnal 2.0?

Housemarque bereitet den Endspurt für seinen nächsten PS5-Exklusivtitel vor, Erste Medienvertreter konnten „Saros“ bereits anspielen und werden in Kürze ihre Eindrücke teilen. Als weiteren Vorgeschmack zeigt Housemarque heute einen weiteren Teaser.

Während Housemarque uns in den vergangenen Wochen mit kurzen Clips bei der Stange gehalten hat – zuletzt mit einem atmosphärischen Einblick in ein neues Biom unter violettem Himmel –, steht die große Infowelle nun unmittelbar bevor. Mehrere Journalisten haben bereits bestätigt, dass sie Hand an den geistigen Nachfolger von „Returnal“ legen durften. Wir erfahren somit bald, ob der Mix aus knallharter Action und neuen Mechaniken wirklich zündet.

Was wir bisher über Carcosa wissen

Nach den gezeigten Trailern und Entwickler-Statements ist klar: Saros bleibt der Housemarque-DNA treu, schraubt aber an den richtigen Stellen. Wir spielen Arjun Devraj, der auf dem sich ständig verändernden Planeten Carcosa festsitzt.

„Saros“ schraubt massiv an der Returnal-Formel. Mit dem neuen „Soltari Shield“ wird das Gameplay deutlich aggressiver, da ihr Projektile absorbiert, um euren eigenen Waffen-Arm aufzuladen – ein klarer Fokus auf Konter statt nur Ausweichen. Während die Bestätigung einer permanenten Progression den Frustfaktor senkt, aber Fragen zum Balancing aufwirft, verspricht die technische Basis und PS5-Pro-Optimierung ein visuelles Partikel-Feuerwerk, das die Hardware voll ausreizt.

Die Bedeutung für die Spieler

Warum ist diese Preview-Phase so entscheidend? „Returnal“ war ein Überraschungshit, aber für viele Gelegenheitsspieler schlicht zu schwer. Mit „Saros“ versucht Housemarque den Spagat: Die Hardcore-Fans mit dem „Bullet Ballet“ zu bedienen, während das neue Progressions-System und die Unterstützung durch KI-Begleiter (die im Trailer angedeutet wurden) das Genre zugänglicher machen könnten. Die kommenden Previews werden zeigen, ob das Spiel dadurch seine Identität verliert oder endlich den Mainstream-Durchbruch schafft.

Glaubt ihr, dass das neue Schild-System Saros zu einfach macht, oder ist die strategische Komponente genau das, was dem Genre gefehlt hat? Schreibt es in die Kommentare!