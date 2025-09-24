Saros: Erstes Gameplay und Release für März 2026 enthüllt

Housemarque bleibt seiner DNA treu, wagt mit Saros aber gleichzeitig einen mutigen Schritt nach vorn. Nach dem Erfolg von Returnal präsentiert das Studio nun ein Actionspiel, das erneut schnelle Reaktionen und strategisches Denken vereint. Der Release ist für den 20. März 2026 auf PS5 und PS5 Pro bestätigt.

Im Mittelpunkt steht Arjun Devraj, ein Soltari-Enforcer, gespielt von Rahul Kohli. Er kämpft auf der verlorenen Kolonie Carcosa, deren Biome sich unter einer permanenten Sonnenfinsternis unaufhörlich verändern. Dieses Setting allein zeigt: Saros will mehr sein als ein weiterer Actiontitel – es will Atmosphäre, Härte und ein Spielgefühl, das dich fordert.

Tanz zwischen Angriff und Verteidigung

Das Herzstück von Saros ist der Kampf. Housemarque setzt auf eine Mischung aus präzisen Ausweichmanövern, gezielten Paraden und dem Einsatz futuristischer Waffen. Besonders auffällig ist das Sultari-Schild: Mit einem Knopfdruck lassen sich gegnerische Projektile abfangen und in Energie umwandeln. Das Ergebnis sind wuchtige Konterangriffe, die das Tempo im Gefecht bestimmen.

Dazu kommt das sogenannte „Second Chance“-System. Stirbst du, wirst du einmalig sofort zurück in den Kampf geworfen – allerdings stärker als zuvor. Damit verbindet das Spiel das klassische „Trial & Error“-Prinzip von Returnal mit einem klaren Fortschrittsgefühl. Auch permanente Upgrades und erweiterbare Ausrüstung sollen verhindern, dass Frust die Oberhand gewinnt.

Was bedeutet das für Spieler?

Wer schon mit Returnal warm geworden ist, dürfte in Saros eine konsequente Weiterentwicklung finden. Die Entwickler sprechen von einem „cineastischen Action-Erlebnis“, und die ersten Szenen zeigen genau das: Bosskämpfe mit Bildschirm füllenden Attacken, dynamische Biome, die sich mitten im Spiel verändern, und eine Story, die zwischen Verzweiflung und Hoffnung schwankt.

Ob Housemarque die Balance zwischen Anspruch und Zugänglichkeit diesmal besser trifft, bleibt offen. Klar ist aber: Mit Saros will das Studio wieder zeigen, warum es zu den spannendsten Action-Spezialisten der Branche gehört.

Frage an euch: Reizt euch das „Second Chance“-System als frische Idee – oder bevorzugt ihr das gnadenlose Scheitern alter Schule?