Saros: Features-Trailer zeigt den Überlebenskampf in Carcosa

Der neue Feature-Trailer zu „Saros“ macht ernst: Am 30. April 2026 startet der nervenaufreibende Trip in die mysteriöse Welt von Carcosa. Für uns Spieler bedeutet das mehr Immersion am Limit durch haptisches Feedback und 3D-Audio.

Die Einbindung der adaptiven Trigger bei den Waffen und das räumliche Audio-Design zielen direkt auf das Gefühl der Ausgeliefertheit ab. Wenn die SSD Ladezeiten fast eliminiert, bleibt keine Zeit zum Durchatmen. „The sun is forever“ – dieser Satz aus dem Trailer deutet auf eine verstörende Lore hin, während das „Thing from the ridge“ als Bedrohung bestätigt wurde. Das Zusammenspiel aus Technik und Artdesign wirkt verdammt stimmig.

„Saros“ nutzt die PS5-Features nicht als Spielerei, sondern als atmosphärisches Fundament. Wer auf intensiven Sci-Fi-Horror steht, sollte den Release im Auge behalten.