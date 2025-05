Saros: Housemarque bleibt Singleplayer-Games treu

Während andere Studios dem Multiplayer-Hype hinterherlaufen oder an Live-Service-Modellen verzweifeln, geht Housemarque einen anderen Weg – konsequent und erfrischend mutig. Das finnische Studio verzichtet bewusst auf Trends wie Battle Passes, Ingame-Währungen oder tägliche Login-Boni. Stattdessen setzen sie auf das, was sie am besten können: atmosphärische, intensive Singleplayer-Erlebnisse mit Premium-Qualität.

Studioleiter Ilari Kuittinen bringt es auf den Punkt: „Unsere Spiele sind Erlebnisse für eine bestimmte Zeit. Ihr müsst eure restliche Freizeit nicht mit ihnen verbringen.“ Eine Aussage, die in einer Branche, in der viele Titel wie Zweitjobs wirken, fast schon radikal klingt. Statt FOMO („Fear of Missing Out“) gibt es bei Housemarque schlicht gute Spiele – mit Anfang, Ende und Sinn.

Saros: Ein weiterer Schritt in die richtige Richtung

Das nächste große Projekt hört auf den Namen Saros – und es verspricht, Housemarques Philosophie konsequent fortzuführen. In der Rolle von Arjun Devraj strandet man auf einem fremden Planeten, gefangen in einer mysteriösen Zeitschleife. Nach jedem Tod beginnt alles von vorn – aber die Umgebung verändert sich, wächst, mutiert.

Klar, die Roguelite-Mechaniken erinnern an Returnal, aber Saros setzt auf Weiterentwicklung statt Wiederholung: Permanente Upgrades, neue Waffen, anpassbare Anzüge und eine mysteriöse, vielarmige Bedrohung, die mit einer totalen Sonnenfinsternis verknüpft ist. Klingt überambitioniert? Vielleicht. Aber genau das erwartet man von einem Studio, das lieber Risiken eingeht, als sich auf Franchise-Melken zu verlassen.

Ein Spiel, kein Service

Während andere Studios sich im Live-Service-Dschungel verlieren – man denke nur an Sonys wackelige Fairgame$-Strategie oder Bungies Marathon-Projekt – bleibt Housemarque seinem Stil treu. „Es ist ein einzigartiges Erlebnis. Man profitiert davon. Vielleicht kommt man zurück – muss aber nicht“, so Kuittinen. Eine Aussage, die zeigt: Hier wird noch in Geschichten gedacht, nicht in Monetarisierungsschleifen.

Auch Brand Director Mikael Haveri betont: „Wir sind nur so stark wie unser neuestes Spiel.“ Keine Roadmaps, keine Seasons, kein „Bald kommt noch was“. Nur das Spiel. Und das ist nicht weniger als ein Statement gegen den Zeitgeist.

Housemarque positioniert sich damit als ein Studio mit Haltung – und das wird mit Saros erneut deutlich. Kein Multiplayer-Zwang, kein Live-Service-Stress, sondern ein durchdachtes, abgeschlossenes Abenteuer, das sich wie ein guter Film oder eine Serie spielt. Und genau davon brauchen wir 2026 mehr – nicht weniger.