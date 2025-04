SAROS: Housemarque mit aufregenden Neuigkeiten – endlich Antworten auf alle Fragen

Es war nur eine Frage der Zeit – Housemarque bricht endlich das Schweigen. Nachdem der cineastische Enthüllungstrailer zu „SAROS“ mehr Fragen aufwarf als beantwortete, dürfen Fans jetzt aufatmen: Die erste richtige Gameplay-Enthüllung steht kurz bevor. Und ja, dieses Mal soll es nicht nur schön aussehen, sondern auch spielerisch richtig zur Sache gehen.

Nach dem Überraschungserfolg von „Returnal“ traut man Housemarque mittlerweile alles zu. Das Studio hat bewiesen, dass es nicht nur Arcade-DNA im Blut hat, sondern diese auch in moderne Roguelike-Strukturen mit Tiefgang verwandeln kann. Doch SAROS verspricht mehr als nur eine Fortsetzung bekannter Tugenden – es will das Genre aufbrechen. Permanente Ressourcen, Fortschritt über den Tod hinaus? Für ein Spiel dieser Art fast schon revolutionär. Oder gefährlich. Denn was passiert mit dem berühmten „nur noch ein Run“-Gefühl, wenn der Tod plötzlich ein bisschen netter wird?

SAROS bringt frischen Wind ins Roguelike-Genre

Klar, SAROS bleibt ein Roguelike – aber eben eines mit Twist. Der neue Held, Arjun Devraj, gesprochen von Midnight Mass-Star Rahul Kohli, ist kein stummer Avatar, sondern ein mächtiger Soltari-Vollstrecker mit Geschichte, Zielen und – man höre und staune – echten Emotionen. Der Spieler begleitet ihn auf der Suche nach einer verlorenen Kolonie auf dem düsteren Planeten Carcosa, dessen Name nicht zufällig Lovecraft’sche Assoziationen weckt.

Und obwohl der erste Trailer fast schon schamlos stilisiert war – hallo, Sci-Fi-Oper im Hollywood-Gewand – schimmerte darunter schon die Vision durch: knallharte Action, surreale Welten und Gegner, bei denen man instinktiv weiß, dass sie einen mit einem Schlag aus den Socken hauen. Nur dass man dieses Mal vielleicht nicht ganz von vorne anfangen muss.

Ein neuer Held, ein fremder Planet – und jede Menge offene Fragen

Das angekündigte Gameplay-Reveal soll tiefgreifende Einblicke geben – nicht nur in Kampfmechaniken, sondern auch in Atmosphäre und Story. Ob Housemarque dabei an die narrative Wucht von „Returnal“ anknüpfen kann oder sogar einen Schritt weitergeht, bleibt abzuwarten. Fest steht: „SAROS“ wird anders. Düsterer, persönlicher, vielleicht sogar mutiger.

Wenn Housemarque liefert, wird „SAROS“ mehr als nur ein neues Spiel – es wird ein Statement. Und dieses Statement beginnt mit der Gameplay-Enthüllung. Bühne frei für Carcosa.