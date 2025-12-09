Saros im Rampenlicht: PlayStation bestätigt Game Awards-Auftritt

PlayStation hat offiziell angekündigt, bei den diesjährigen Game Awards aufzutreten, und bringt direkt Saros, den nächsten PS5-Exclusive-Titel von Housemarque, ins Spiel. Auf den offiziellen Kanälen der Marke wird ein „neuer Blick“ auf den Rogue-lite Third-Person-Shooter versprochen. Das deutet auf frisches Gameplay hin, möglicherweise ergänzt durch Story-Hinweise aus dem kürzlich veröffentlichten Teaser.

Für Fans von Returnal dürfte das Timing besonders spannend sein. Saros greift die bekannten Mechaniken auf, ohne ein direktes Sequel zu sein. Stattdessen wartet ein komplett neues Sci-Fi-Universum mit eigenen Charakteren. Das Spielprinzip bleibt jedoch vertraut: ausweichen, Gegner bekämpfen, sich stetig verbessern, inklusive des typischen Bullet-Hell-Ansatzes, für den Housemarque bekannt ist.

Was Spieler erwartet

Die ersten Gameplay-Szenen, die Anfang im Sommer gezeigt wurden, ließen bereits erahnen, dass Saros eine solide Erweiterung von Housemarques Formel ist. Spieler steuern den Protagonisten Arjun Devraj durch gefährliche, prozedural generierte Umgebungen. Neu hinzugekommen ist ein Schutzschild, das taktisch eingesetzt werden kann, und ein stärkerer Fokus auf persistente Progression, was langfristige Motivation und RPG-Elemente verspricht.

Visuell bleibt Saros seinem Vorgänger treu: „Tentacle Technology“ und dynamische Gegner-Designs sorgen für den typischen, surrealen Sci-Fi-Look. Gleichzeitig nutzt das Team die Möglichkeiten von Unreal Engine 5, um detailliertere Umgebungen und flüssigere Animationen zu liefern.

Come back stronger.



Get a new look at Saros @thegameawards this Thursday, Dec 11: https://t.co/8WaR6I6DQs

Pre-Orders und Editionen: Was wir bald wissen könnten

Die Taiwan-Bewertungen der Standard- und Digital Deluxe Edition deuten darauf hin, dass PlayStation beim Game Awards-Auftritt möglicherweise auch Details zu Pre-Orders und Bonusinhalten veröffentlicht. Spieler können daher auf konkrete Infos zu Preisen, Extras und digitalen Boni gespannt sein, möglicherweise schon direkt nach der Show.

Mit dem Release am 20. März 2026 rückt Saros näher, und der Game Awards-Auftritt könnte der erste große Schritt sein, um die Community endgültig heiß auf den Titel zu machen.

Saros bleibt somit eines der interessantesten PS5-Exclusives der kommenden Monate. Housemarque kombiniert vertraute Mechaniken mit neuen Ideen und schafft damit ein eigenständiges Sci-Fi-Erlebnis. Die Frage ist jetzt nur: Welche Überraschungen hält der Game-Awards-Trailer noch bereit?