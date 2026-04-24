Saros im Review-Check: Housemarque übertrifft Returnal auf der PS5

Das finnische Studio Housemarque liefert mit „Saros“ ein nahezu makelloses Sci-Fi-Spektakel ab, das laut internationaler Fachpresse den Vorgänger Returnal in fast allen Belangen überflügelt. Mit einem aktuellen Metascore von 92 (basierend auf 68 Kritiken) positioniert sich der Titel als einer der stärksten PlayStation 5-Exklusivtitel des Jahres 2026.

„Saros“ setzt dort an, wo Returnal 2021 aufhörte: bei hochpräzisem Bullet-Hell-Gameplay in einer düsteren Third-Person-Perspektive. Die Kritiker sind sich einig, dass Housemarque die richtige Balance zwischen dem gewohnt hohen Schwierigkeitsgrad und einer motivierenderen permanenten Progression gefunden hat. Während das Kerngameplay vertraut bleibt, sorgen neue Modifikatoren und ein zugänglicheres System dafür, dass Frustmomente im Vergleich zum Vorgänger reduziert wurden.

Internationale Wertungen und Kritikerstimmen

Die Resonanz der Fachpresse ist außergewöhnlich positiv. Besonders hervorgehoben wird die technische Brillanz und das verfeinerte Missionsdesign auf dem Planeten Carcosa.

Medium Score Fazit-Kern GameSpew 100 „Housemarques bisher bestes Spiel.“ PlayStation Universe 100 „Ein Meisterwerk und ein essenzieller Exklusivtitel.“ VGC 100 „Housemarque ist PlayStations Geheimwaffe.“ COGconnected 96 „GOTY-Anwärter, der das Genre verfeinert.“ GamingTrend 95 „Ultimative Schöpfung nach Jahren der Experimente.“ IGN Deutschland 90 „Fokussierter Hybrid aus Bullet-Hell, Roguelite und Horror.“

Evolution statt Revolution

Die Tester von GameSpew und MeuPlayStation betonen, dass Saros weniger „bestrafend“ wirkt als Returnal. Das neue permanente Progressionssystem sorgt dafür, dass sich auch gescheiterte Runs wertvoll anfühlen. Dennoch bleibt die Herausforderung bestehen: IGN Deutschland beschreibt den Loop aus Risiko und Belohnung als aggressiv und motivierend, merkt jedoch an, dass die Nebencharaktere im Vergleich zur Spielwelt etwas blass bleiben.

Technisch reizt Saros die PS5-Hardware voll aus. GameOver.gr lobt das Audiodesign und den Soundtrack, während PlayStation Universe die visuelle Qualität als Referenz für die Konsole bezeichnet. Die Einbindung des DualSense-Controllers wird von Combo Infinito als „außergewöhnlich“ hervorgehoben, was die Immersion in der Welt von Carcosa massiv steigert.

Mit „Saros“ beweist Housemarque, dass sie kein „One-Hit-Wonder“ im AAA-Segment sind. Returnal war das Experiment, Saros ist die Perfektionierung der Formel. Dass das Studio laut VGC nun als „Geheimwaffe“ von Sony gilt, unterstreicht die strategische Bedeutung: Housemarque besetzt die Nische der hochkarätigen Arcade-Shooter, die gleichzeitig narrativen Tiefgang bieten – ein Bereich, den kaum ein anderes First-Party-Studio in dieser Intensität bedient.

Der Wechsel zu einem etwas zugänglicheren Modell, ohne den Hardcore-Kern zu verraten, ist ein kluger Schachzug. Es erweitert die Zielgruppe deutlich, ohne die Veteranen zu verprellen, die das „Bullet-Hell“-Chaos suchen.

Für Besitzer einer PlayStation 5 ist Saros ein Pflichtkauf, sofern man auch nur ansatzweise Interesse an schnellen Shootern hat. Die technischen Verbesserungen und die intelligentere Lernkurve machen es zum bisher rundesten Paket des Studios. Wer Returnal wegen des zu hohen Frustfaktors abgebrochen hat, sollte Saros dank der neuen Modifikatoren und des Progressionssystems eine Chance geben.