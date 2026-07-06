Saros: Kostenlose Trial für alle Abonnenten von PlayStation Plus

Sony hat eine Free-Trial für „Saros“ veröffentlicht und das Zeitlimit für den exklusiven PS5-Actiontitel von Housemarque auf zweieinhalb Stunden festgelegt. Bei einer Story-Spielzeit von knapp unter 20 Stunden ist das ein ordentliches Brett, um sich ein echtes Bild zu machen.

Der Einstieg in den Sci-Fi-Shooter kostet euch auf diesem Weg erst mal keinen Cent. Ihr schlüpft in die Rolle von Arjun Devraj, gesprochen von Rahul Kohli, und ballert euch durch eine düstere, neonfarbene Welt namens Carcosa. Housemarque liefert genau das, was sie am besten können: intensives Bullet-Hell-Gameplay aus der Third-Person-Perspektive.

Der Haken an der Sache ist der Preis nach der Testphase. „Saros“ kostet im PlayStation Store aktuell die vollen 79,99 EUR. Ein Rabatt ist vorerst nicht in Sicht. Euer kompletter Spielfortschritt und alle freigeschalteten Trophäen aus der Trial werden aber immerhin direkt übernommen, falls ihr danach den Vollpreis auf den Tisch legt.

Die Hoffnung auf den langen Atem

Sony und Housemarque brauchen diese Spieler jetzt dringend. Kommerziell ist der Titel nach dem Release am 30. April nämlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die breite Masse hat das Spiel schlicht ignoriert. Das tut weh.

Jetzt hofft das Studio auf den langfristigen Erfolg über die Mundpropaganda der Premium-Tester. Ob diese Strategie aufgeht, bleibt abzuwarten. Das Spiel ist verdammt gut, aber der knackige Schwierigkeitsgrad und der hohe Preis schrecken viele ab.

Die Trial ist eine perfekte Gelegenheit für alle, die wegen des Gameplays noch gezögert haben. Zweieinhalb Stunden reichen völlig aus, um zu sehen, ob euch der brutale Schwierigkeitsgrad frustriert oder packt. Kaufen solltet ihr es danach aber nur, wenn euch Geld egal ist. Wartet lieber auf den nächsten Sale.

Reichen euch 2,5 Stunden bei einem so schnellen Shooter überhaupt aus, um das Gameplay und den Schwierigkeitsgrad von Saros richtig einzuschätzen?