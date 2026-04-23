Saros: Launch-Trailer bestätigt Release & Death-Mechanik

„Saros“ macht den Tod zur Währung: Der Launch-Trailer bestätigt den Release am 30. April 2026 für PS5 und zeigt ein Action-RPG, in dem Scheitern die einzige Form des Fortschritts ist.

Der Protagonist Morion kämpft darin sich durch das düstere, formwandelnde Carcosa, wobei jedes Ableben neue Macht und Antworten freischaltet. Das ist kein klassisches Game Over, sondern eine notwendige Transformation. Die gezeigten Kämpfe wirken präzise und fordern taktisches Geschick, während die Spielwelt durch eine dichte Atmosphäre und bedrohliche Finsternis überzeugt.

Besonders spannend ist die narrative Einbindung: Das Sterben in „Saros“ ist kein bloßes Gameplay-Element, sondern wird von den Charakteren als belastender Kreislauf hinterfragt. Wer Titel wie Hades oder Returnal schätzt, findet hier eine vielversprechende Mischung aus knackiger Action und emotionaler Tiefe.