Saros: Massiver Download und vorgezogener Preload für das neue Housemarque-Epos

Das kommende PS5-exklusive „Saros“ belegt laut neuesten Datenbank-Leaks über 83 GB Speicherplatz und erlaubt den Download bereits eine Woche vor Release. Damit unterstreicht Entwickler Housemarque den technischen Anspruch des Titels, stellt Spieler mit langsamen Leitungen aber auch vor eine Geduldsprobe.

„Saros“ wird in der Release-Version 01.002.002 eine Installationsgröße von 83,440 GB auf der PlayStation 5 beanspruchen. Diese Information stammt vom zuverlässigen Account PlayStation Game Size, der die Daten direkt aus dem Backend des PlayStation Network bezieht.

Viel Speicher für viel Partikel-Action

Dass ein Titel von Housemarque – den Köpfen hinter Returnal – kein Leichtgewicht wird, war abzusehen. Die 83 GB deuten darauf hin, dass uns hier kein kleiner Arcade-Shooter erwartet, sondern ein vollwertiges Current-Gen-Abenteuer mit hochauflösenden Assets. Im Vergleich zu Returnal (ca. 56 GB zum Launch) ist das ein deutlicher Sprung, was auf komplexere Biome oder eine höhere Dichte an Zwischensequenzen schließen lässt. Da die Version 01.002.002 bereits gelistet ist, könnten Day-One-Patches die Marke sogar noch Richtung 90 GB verschieben.

Interessant ist die Entscheidung von Sony und Housemarque beim Preload-Fenster. Anstatt der üblichen 48 Stunden vorab, dürfen Käufer den Download bereits eine volle Woche vor dem Launch starten.

Deluxe Edition: Preload ab 21. April / Spielbar ab 28. April (Early Access)

Preload ab 21. April / Spielbar ab 28. April (Early Access) Standard Edition: Preload ab 23. April / Spielbar ab 30. April

Das ist ein smarter Move. Bei über 80 GB ist ein verfrühter Preload ein echtes Quality-of-Life-Feature für alle, die kein Gigabit-Internet besitzen. So ist sichergestellt, dass pünktlich zum Mitternachts-Release die Shader geladen sind und niemand am Launch-Tag frustriert auf den Ladebalken starrt.

🚨 SAROS



– 𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝 𝐒𝐢𝐳𝐞 : 83.440 GB

– 𝐕𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧 : 01.002.002



– 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝 ($69.99)

Pre-Load : April 23

Release : April 30



– 𝐃𝐞𝐥𝐮𝐱𝐞 ($79.99)

Pre-Load : April 21

Release : April 28



𝐑𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐓𝐢𝐦𝐞 : Midnight pic.twitter.com/K9YBkl8DhI — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) April 14, 2026

Realistische Erwartungen

Die Größe des Spiels ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits spricht sie für technisches High-End-Niveau, andererseits steigt damit der Druck auf Housemarque, diese Gigabyte auch mit spielerischer Substanz zu füllen. Dass der Preload so extrem früh startet, wirkt fast wie ein Eingeständnis der massiven Datenmenge. Es ist kein Grund zur Sorge, zeigt aber, dass „Saros“ die SSD eurer PS5 ordentlich beanspruchen wird. Wer noch andere Blockbuster installiert hat, sollte langsam anfangen, Platz zu schaffen.

Wie sieht es auf eurer Festplatte aus – müsst ihr für 83 GB Saros-Content erst mal aufräumen oder habt ihr noch genug Puffer?