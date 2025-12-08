Saros: Plötzlich geht alles schnell – Deluxe Edition gesichtet, Reveal möglich

Wenn ein Spiel kurz vor dem Marktstart steht, aber noch erstaunlich wenig öffentlich gezeigt wurde, steigt automatisch die Spannung. Bei Saros ist genau das der Fall. Der Rogue-lite-Shooter von Housemarque erscheint am 20. März 2026 für PS5, und trotzdem wirkt die Kommunikation bislang bewusst dosiert.

Dass nun die Standard- und Digital Deluxe Edition in Taiwan bewertet wurden, wie Gematsu meldet, bringt jedoch Bewegung in die Sache. Der Zeitpunkt könnte kaum besser passen.

Warum das Timing auf einen Game-Awards-Auftritt hindeutet

Die Game Awards sind traditionell der Ort, an dem Sony gerne kleinere, aber stilprägende Projekte zeigt, und Saros fügt sich perfekt in dieses Muster. Das im Sommer gezeigte Teaser-Material stellte die fragmentierte Welt, das schnelle Gunplay und den neuen Protagonisten Arjun Devraj vor. Doch vieles blieb bewusst im Nebel, inklusive der viel diskutierten mystischen Statue, die seit Tagen durch die Community geistert und mit kryptischen Symbolen assoziiert wird.

Jetzt, wo die Editions-Einstufungen durchgewunken wurden, stehen die Zeichen klarer: Pre-Orders könnten jederzeit starten. Dafür eignet sich ein kurzes, fokussiertes Segment bei den Game Awards hervorragend. Kein großer Deep Dive, eher ein prägnanter Trailer, der das nächste Kapitel einläutet und den Startschuss für die Marketingphase setzt.

Saros standard and Digital Deluxe editions were rated today in Taiwan, so pre-orders are likely opening soon.



Gematsu page: https://t.co/HAJVmQkr3P pic.twitter.com/z1IE1uZJ8M — Gematsu (@gematsu) December 8, 2025

Was wir über Saros wissen

Saros präsentiert sich als inoffizieller Nachfolger von Returnal, ohne sich zu wiederholen. Die DNA ist erkennbar: präzises Ausweichen, harte Trefferfenster, ein übermächtiges Ökosystem, das Spieler ständig unter Druck setzt. Neu hinzu kommt ein persönliches Schutzschild, das Arjun taktisch einsetzen kann, sowie ein deutlicher Fokus auf persistente Progression – ein Punkt, der Returnal-Fans besonders interessieren wird.

Spannend wird vor allem, ob die „Tentacle-Tech“, die in Returnal für die besonderen Effekte verantwortlich war, im neuen Unreal-Engine-5-Rahmen noch einmal an Ausdrucksstärke gewinnt oder ob Housemarque damit bewusst subtiler umgeht. Die Frage ist nicht trivial, denn sie entscheidet mit darüber, wie eigenständig Saros letztlich wirkt.

Die Kombination aus bevorstehendem Release, frischer Alterseinstufung und dem Wunsch Sonys, Housemarque stärker zu positionieren, ergibt ein klares Bild. Ein Game Awards-Auftritt wäre daher logisch.

Falls Saros tatsächlich dort auftaucht, dürfte es der Moment sein, in dem das Projekt endgültig aus dem Schatten tritt.

Oder anders gefragt: Wenn nicht jetzt – wann dann?