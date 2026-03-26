Saros: Preview-Gameplay zeigt Roguelike-Action mit Fokus auf Zugänglichkeit

Das neue Projekt von Housemarque, „Saros“, kombiniert die präzise Bullet-Hell-Mechanik von Returnal mit einem permanenten Progressionssystem und einer deutlich niedrigeren Frusttoleranz. In der aktuellen Preview von IGN werden brandneue Gameplay-Szenen und Details enthüllt.

„Saros“ setzt auf eine Mischung aus rasanten Fernkämpfen, taktischem Schild-Management und dauerhaften Status-Upgrades, um die spielerische Härte des geistigen Vorgängers für eine breitere Zielgruppe aufzubrechen. Während das Grundgerüst – bestehend aus prozedural generierten Biomen auf dem Planeten Carcosa – erhalten bleibt, führt das Spiel neue Mechaniken wie den „Eclipse“-Modus und gezielte Charakter-Verbesserungen ein.

Weniger Reibung, mehr Kontrolle

Im Gegensatz zu „Returnal“ erlaubt Saros den Spielern, die Ressource Lucenite zu sammeln, um nach jedem Ableben permanente Upgrades freizuschalten. Dazu gehören klassische Werterhöhungen wie Gesundheit und Schilde, aber auch spielentscheidende Gadgets wie ein „Second Chance“-Revive.

Das Kampfsystem basiert auf drei zentralen Säulen:

Das Sultari-Schild: Spieler können blaue Projektile absorbieren und diese als mächtigen Gegenangriff zurückfeuern. Gelbe Projektile hingegen müssen zwingend per Dash umgangen werden.

Spieler können blaue Projektile absorbieren und diese als mächtigen Gegenangriff zurückfeuern. Gelbe Projektile hingegen müssen zwingend per Dash umgangen werden. Adrenalin-System: Ähnlich wie im Vorgänger steigert sich die Feuerkraft durch Treffer, wird jedoch bei jedem erlittenen Schaden sofort auf das Basisniveau zurückgesetzt.

Ähnlich wie im Vorgänger steigert sich die Feuerkraft durch Treffer, wird jedoch bei jedem erlittenen Schaden sofort auf das Basisniveau zurückgesetzt. Active Reload: Eine Mechanik, die an Gears of War erinnert, belohnt präzises Timing beim Nachladen mit einer verkürzten Animationsdauer.

Die Eclipse-Phase

Ein zentrales Element jeder Map ist die Einleitung einer Eclipse. Dieser Zustand verändert das Biom visuell und akustisch massiv. Feinde agieren aggressiver und nutzen korrumpierte Projektile, die zu Beginn des Spiels nicht mit dem Schild geblockt werden können. Hier entsteht ein Risiko-Abwägungsszenario: Spieler können in dieser Phase korrumpierte Pickups sammeln, die zwar starke Buffs bieten, aber mit permanenten Nachteilen (z. B. Abzug von Lucenite) belegt sind.

Technisch liefert „Saros“ auf der Basis-PS5 eine Performance von 4K bei 60 FPS. Die Umgebungen nutzen Metroidvania-Elemente: Bestimmte Bereiche in frühen Biomen (wie dem „Shattered Rise“) bleiben zunächst unzugänglich, bis Werkzeuge wie ein Greifhaken oder ein Supersprung freigeschaltet werden.

Saros ist defintiv kein „Returnal 2“, sondern die Evolution der Housemarque-Formel. Wer den Vorgänger wegen des gnadenlosen Permadeath abgebrochen hat, bekommt hier durch das Lucenite-System und die Revive-Mechanik eine faire Chance.

Die technische Umsetzung scheint gewohnt sauber, verzichtet aber auf Experimente. Wer Hardcore-Roguelikes sucht, könnte die neue „Gutmütigkeit“ des Spiels eventuell als zu einfach empfinden – für alle anderen ist es die technisch modernisierte Antwort auf modernes Action-Gameplay.

„Saros“ erscheint am 30. April 2026.