Saros Review-Embargo: Sony setzt auf volles Vertrauen vor Release

Das Embargo für die Testberichte zu „Saros“ fällt am 24. April um 9:00 Uhr deutscher Zeit. Damit gewährt Sony der Fachpresse fast eine Woche Vorlauf vor dem offiziellen Launch, was in der Branche als klares Zeichen für ein qualitativ hochwertiges Produkt gilt.

Wenn Publisher ihre Embargos so weit vor den Veröffentlichungstermin legen, steckt meist Absicht dahinter. Housemarque hat einen Ruf zu verlieren: Returnal hat die Messlatte extrem hochgelegt. Dass die ersten Wertungen bereits am 24. April – also noch vor dem Early Access für Deluxe-Käufer – live gehen dürfen, soll den Hype-Zug vermutlich erst richtig befeuern.

Wer zögert, bekommt hier die Chance, die kritischen Stimmen abzuwarten, bevor der Preload für die Standard-Edition überhaupt startet. Das ist kundenfreundlich.

Housemarque bleibt sich treu

Die Bestätigung des Termins deckt sich mit Sonys Strategie für ihre Top-First-Party-Titel. Wer am 28. April in den Early Access starten will, muss somit nicht blind kaufen. Es bleiben vier volle Tage Zeit, um Tests zu lesen und Gameplay-Analysen zu schauen.

In einer Zeit, in der Embargos oft erst am Releasetag fallen, ist dieser Vorlauf eine angenehme Ausnahme. Es zeigt, dass Housemarque überzeugt ist, mit Saros ihr bisheriges Portfolio nicht nur zu ergänzen, sondern möglicherweise zu übertreffen.

Das frühe Embargo schürt hohe Erwartungen. Ein Termin sechs Tage vor Release ist kein Schadensbegrenzungs-Manöver, sondern eine Machtdemonstration. Die Chance, dass „Saros“ den Metascore von „Returnal“ knackt, steht gut. Alles andere als eine hohe 80er-Wertung wäre nach diesem Zeitplan eine echte Überraschung. Wir können uns wohl auf einen technisch sauberen und spielerisch geschliffenen Release einstellen.

Wirst du die Tests am 24. April abwarten oder hast du das Housemarque-Ticket aufgrund ihrer Historie schon längst gelöst?