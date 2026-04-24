Saros Tech-Check: PS5 Pro glänzt durch PSSR 2, während die PS5 bei Partikeln kämpft

Housemarque liefert mit „Saros“ den geistigen Nachfolger zu „Returnal“. Doch statt Standard-Features nutzt das Studio eigene High-End-Tech für ein visuelles Feuerwerk, das vor allem auf der PS5 Pro seine volle Wirkung entfaltet. Während die PS5 Pro-Version dank Sonys neuem Upscaler PSSR ein knackscharfes Bild liefert, muss die Standard-PS5 bei den beeindruckenden Partikeleffekten sichtbare Federn lassen.

Housemarque verzichtet laut Digital Foundry weitgehend auf bekannte Engine-Features wie Lumen oder Nanite. Stattdessen steht das hauseigene, hochoptimierte Partikelsystem im Rampenlicht. Wenn Gegner in Vox-ähnliche Staubwolken zerfallen oder Waffen hunderte physikalisch korrekte Funken sprühen, zeigt das Spiel seine wahre Identität.

Die Entwickler balancieren das Chaos geschickt. Um den Spieler nicht zu überfordern, sind Umgebungen farblich eher dezent gehalten, während spielrelevante Geschosse (Bullet-Hell-Style!) klar farbcodiert hervorstechen. Das sorgt für Übersicht im Effekt-Gewitter.

PS5 Pro vs. Basis-PS5: Der PSSR-Unterschied

Technisch trennt sich die Spreu vom Weizen beim Upscaling. Beide Konsolen peilen 60 FPS an, doch die Methode dahinter variiert stark:

PS5 Pro: Nutzt PSSR, um von ca. 1440p auf 4K hochzuskalieren. Das Ergebnis ist beeindruckend stabil. Besonders Partikel, die für Upscaler normalerweise ein Albtraum sind (Ghosting, Flackern), bleiben auf der Pro scharf und ruhig.

Nutzt PSSR, um von ca. 1440p auf 4K hochzuskalieren. Das Ergebnis ist beeindruckend stabil. Besonders Partikel, die für Upscaler normalerweise ein Albtraum sind (Ghosting, Flackern), bleiben auf der Pro scharf und ruhig. PS5 Standard: Hier kommt vermutlich FSR zum Einsatz. Die interne Auflösung liegt niedriger (ca. 1224p), und das Bild wirkt insgesamt weicher. Das größte Manko: In intensiven Kämpfen führen die Partikel zu sichtbarem Ghosting und Bildrauschen. Die visuelle Signatur des Spiels leidet hier spürbar unter der Technik.

Schön, aber statisch

Ein kleiner Wermutstropfen bleibt die Interaktivität. Während in früheren Housemarque-Titeln wie „Nex Machina“ fast alles in Schutt und Asche gelegt werden konnte, wirkt die Welt von „Saros“ eher statisch. Die Ruinen und Kabelnetzwerke sehen dank UE5 zwar toll aus und bieten durch „Eclipse-Events“ (rote Lichtstimmung, härtere Gegner) Abwechslung, reagieren aber kaum auf euren Beschuss. Auch die Schattenqualität auf beiden Konsolen fällt ab, da hier keine modernen Virtual Shadow Maps genutzt werden, was zu groben Kanten bei feinen Details führt.

„Saros“ scheint die perfekte Evolution der Housemarque-Formel. Wer eine PS5 Pro besitzt, bekommt hier eines der bisher besten Vorzeigespiele für PSSR geliefert. Aber auch auf der Standard-PS5 bleibt es ein exzellenter Shooter, sofern man über das etwas unruhigere Bild hinwegsehen kann. Es ist weniger ein Hardcore-Roguelike und mehr ein hochglanzpoliertes Action-Spektakel. Der Hype ist gerechtfertigt, besonders wenn man Returnal wegen der harten Struktur abgebrochen hat.

Wie sich „Saros“ in den internationalen Kritiken schlägt, erfahrt ihr hier.