Housemarques kommender Sci-Fi-Kracher „Saros“ zementiert zum Release am 30. April die PS5-Mauern und lässt PC-Spieler eiskalt abblitzen. Wer auf einen zeitnahen Port wie bei „Returnal“ gehofft hat, bekommt von Director Gregory Louden lediglich ein diplomatisches „Kein Kommentar“ serviert – ein deutliches Indiz für Sonys Rückkehr zur strikten Hardware-Bindung.

„Wir sprechen heute nur über Saros und den Launch auf der PlayStation 5“ – dieser Satz von Gregory Louden gegenüber der Game Informer ist die höfliche PR-Variante eines Platzverweises für alle Steam-User. Während Sony in den vergangenen Jahren gefühlt jeden Blockbuster mit Verspätung auf den PC schob, scheint der Hahn für Singleplayer-Perlen nun endgültig zugedreht.

Der PC-Traum platzt an der PR-Wand

Dass ausgerechnet Housemarque so schmallippig reagiert, spricht Bände. Ihr letztes Werk „Returnal“ feierte auf dem PC durch Mods und technische Skalierbarkeit eine zweite Renaissance. Doch die Zeiten der Offenheit sind vorbei: Insider wie Jason Schreier von Bloomberg legen nach und betonen, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis Sony die dauerhafte Konsolen-Exklusivität offiziell macht.

Der Grund für den Kurswechsel liegt wohl in der harten Kalkulation. Während Live-Service-Games weiterhin überall stattfinden dürfen, sollen Singleplayer-Erfahrungen wie „Saros“ wieder als einsame Zugpferde für die PS5-Hardware dienen. Das tut weh, denn gerade die Bullet-Hell-Mechaniken und das knackige Gameplay schreien nach der Präzision und den hohen Frameraten eines High-End-Rechners.

Rückzug ins Sony-Schneckenhaus

Die Entscheidung, den PC-Markt bei Saros (und gerüchteweise auch bei Marvel’s Wolverine) zu ignorieren, könnte eine Reaktion auf die schwächelnden Zahlen der letzten Portierungen sein. Ohne Denuvo-Schutz waren diese oft anfällig für Piraterie, zudem verpuffte der Hype meist Monate nach dem Konsolen-Release.

Für Housemarque bedeutet das voller Fokus auf die DualSense-Features und die SSD der PS5. Für die „Master Race“ bedeutet es: Die Mauer um das PlayStation-Ökosystem ist wieder so hoch wie zu PS4-Zeiten.

Die Exklusivität sichert zwar eine perfekte Optimierung auf die Sony-Hardware, schränkt die potenzielle Spielerbasis aber massiv ein. Für PS5-Besitzer bleibt „Saros“ das technische Brett im April – für alle anderen bleibt nur der frustrierte Blick über den Zaun. Der Hype ist real, findet aber vorerst nur in einem sehr exklusiven Wohnzimmer statt.

Glaubt ihr, dass Sony mit der Rückkehr zur strikten Exklusivität die richtige Entscheidung trifft, oder verbaut man sich damit langfristig wichtiges Wachstum auf dem PC?