Saros: Zenith: Das steckt im kommenden Gratis-Update

Das angekündigte Gratis-Update „Saros: Zenith“ bringt einen Boss-Rush, New Game Plus und Barrierefreiheits-Optionen in den Kugelhagel. Housemarque spendiert dem Hauptspiel damit ein umfangreiches Inhaltspaket ohne Zusatzkosten.

Im neuen Modus „Overlord Rush“ treten Spieler nacheinander gegen die mächtigen Overlords aus der Hauptstory an. Das gewählte Waffen-Loadout entscheidet über den Erfolg auf den integrierten Bestenlisten. Housemarque besinnt sich damit klar auf die eigenen Arcade-Wurzeln. Hohe Punktzahlen und schnelle Reflexe stehen im Vordergrund.

Höherer Anspruch durch Eclipse Layers

Nach dem ersten Durchspielen schaltet sich der neue New Game Plus-Modus namens „Eclipse Layers“ frei. Jede Ebene verschärft die Bedingungen auf dem Planeten Carcosa deutlich. Spieler wählen dabei selbst, welche Kombination aus Trial-Modifikatoren sie aktivieren. Im Gegenzug warten erweiterte Progressionsoptionen, frische Carcosan-Modifikatoren sowie neue Trophäen und Geheimnisse. Das System belohnt Risiko direkt.

Ein Modus zur Reduzierung der Spielgeschwindigkeit hilft hier beim Einstieg in die komplexen Bullet-Hell-Muster. Ergänzend halten High-Contrast-Grafiken und Bewegungssteuerung per DualSense-Gyro-Funktion Einzug ins Spiel. Das nimmt dem knackigen Gameplay die Hürde, ohne den Anspruch im Kern zu verwässern.

Bauchgefühl zum Update

Die Kombination aus frei wählbaren Modifikatoren und globalen Leaderboards trifft exakt den Nerv von Highscore-Jägern. Housemarque liefert genau den Endgame-Content kostenlos nach, der dem Hauptspiel zum Release fehlte.

Steigt ihr für die weltweiten Leaderboards im Overlord Rush noch einmal ein, oder reizt euch eher der verlangsamte Spielmodus?