Saudi-Arabien plant die Übernahme eines führenden Publishers in Milliardenhöhe

Langfristig möchte man so 250 Spiele-Unternehmen in Saudi-Arabien und rund 39.000 Jobs etablieren, die bis 2030 entstehen sollen. Bisher hat Saudi Arabien diverse Beteiligungen an Take-Two, Electronic Arts, Activision-Blizzard, Nintendo und weiteren erworben.

Das berichtet aktuell Reuters , wonach die Savvy Games Group eine Investition von 37.8 Milliarden in die Games Branche vorbereitet, um damit mehrere Minderheitsbeteiligungen an Unternehmen zu übernehmen, sowie einen ganzen Publisher zu kaufen, der als strategischer Entwicklungspartner dienen soll. Welcher Publisher das ist, wurde nicht gesagt.

Nach China erhebt sich inzwischen auch Saudi Arabien immer mehr zu einem Big Player in der Games-Branche. Nach diversen Beteiligungen und Studio-Übernahmen steht als nächstes der Kauf eines führenden Publishers an.

