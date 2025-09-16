Scalebound hätte überleben können – Microsofts setzte jedoch auf zu schnelle Fertigstellung

Es sind mehr als acht Jahre vergangen, seit Microsoft die Veröffentlichung von Scalebound abgesagt hat, doch Entwickler-Legende Hideki Kamiya hat das Projekt noch lange nicht abgeschrieben. In einem neuen Interview mit VGC blickt der PlatinumGames-Direktor auf die Gründe zurück und vergleicht die Arbeitsweise westlicher und japanischer Publisher.

Unterschiedliche Herangehensweisen: Japan vs. Westen

Kamiya, bekannt für Klassiker wie Resident Evil 2, Devil May Cry, Ōkami und Bayonetta, erklärt, dass der Hauptunterschied in der Erwartungshaltung liegt: Japanische Publisher seien geduldiger, sehen Entwickler eher als Schöpfer, die etwas Neues erschaffen wollen, während westliche Publisher, wie im Fall von Microsoft, den Fokus stärker auf schnelle Fertigstellung legen.

Auf die Frage, ob Scalebound unter einem japanischen Publisher eine Chance gehabt hätte, antwortete Kamiya vorsichtig: Es sei nicht garantiert, dass das Spiel fertiggestellt worden wäre, aber der Prozess selbst hätte sich wahrscheinlich anders gestaltet. Gespräche wären offener und konstruktiver verlaufen, statt nur auf ein schnelles Endprodukt zu drängen.

Verantwortung bei Entwickler, nicht Publisher

Herausforderungen gab es in jedem Fall. PlatinumGames hatte keine Erfahrung mit einem Spiel, in dem Spieler sowohl einen Drachen als auch einen menschlichen Charakter gleichzeitig steuern. Trotz dieser Schwierigkeiten betont Kamiya, dass die Verantwortung letztlich bei ihm lag. Aus der Erfahrung mit Scalebound habe er gelernt, wie er möglicherweise in Zukunft besser mit westlichen Publishern zusammenarbeiten könnte.

Für die Branche liefert dieses Statement interessante Einblicke. Scalebound gilt nach wie vor als eines der ambitioniertesten Xbox-Projekte, das nie das Licht der Welt erblickte. Kamiya zeigt, dass selbst renommierte Entwickler auf kulturelle Unterschiede in der Publisher-Beziehung achten müssen, ein Faktor, der über Erfolg oder Misserfolg eines Spiels entscheiden kann.

Spieler wiederum dürfen hoffen, dass Kamiya eines Tages einen Weg findet, Scalebound oder ein ähnliches Konzept zu realisieren. Ob auf Xbox oder anderswo, der Entwickler bleibt optimistisch, dass kreative Risiken irgendwann Früchte tragen. Für Microsoft zeigt sich zudem ein offenes Kapitel: Auch Branchenriesen können an innovativen Projekten scheitern, wenn Zeitdruck und Zielvorgaben zu dominant sind.

Abschließend bleibt die Frage: Wird Scalebound jemals auferstehen, und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Kamiya selbst lässt die Tür offen, was optimistisch klingt. Die Lektionen aus dem Scheitern sind Teil jeder zukünftigen Planung – für ihn und für die Publisher, die mit ambitionierten Ideen umgehen müssen.