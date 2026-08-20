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Scalper-Abzocke beim Wolverine-Hardware: Vorbestellungen sofort ausverkauft

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Die limitierte Wolverine-PS5, Faceplates und DualSense Controller waren sofort vergriffen. Scalper fordern Wucherpreise, doch es gibt Auswege.

Wolverine Dualsense Controller

Die offiziellen PS5‑Bundles, Faceplates und DualSense-Controller zum kommenden PS5-Highlight „Marvel’s Wolverine“ sind kaum auf dem Markt und teilweise direkt vergriffen. Wer auf die schwarz-gelbe Sonderedition scharf ist, blickt bei vielen Händlern ins Leere und findet stattdessen mondpreisfordernde Reseller.

Bots greifen das gelbe Modell ab

Der Frust in der Community ist vorprogrammiert. Kaum öffneten die Vorbestellungen für das Zubehör, war die Variante im markanten „Battle Yellow“-Look in Sekundenschnelle weg. Kurze Zeit später tauchten die ersten Inserate auf gängigen Wiederverkaufsplattformen auf. Scalper verlangen dort umgerechnet über 200 US-Dollar für ein Exemplar, das regulär für knapp 85 EUR angeboten wird. Das ist mehr als das Zweifache des normalen Preises.

Ein absolutes Ärgernis für alle, die das Game einfach nur passend gekleidet zocken wollen.

Die silberne Alternative steht noch bereit

Panikkäufe bei Resellern sind derzeit allerdings der vollkommen falsche Weg. Zum einen steht die silberne „Adamantium“-Version des Controllers bei einigen Händlern weiterhin regulär zur Verfügung. Zum anderen ist die Chance hoch, dass Sony und die großen Händler zum offiziellen Release des Spiels noch einmal Ware nachlegen. Vorher teures Geld an Scalper zu überweisen, schadet dem eigenen Geldbeutel und füttert nur das Problem.

Wer jetzt aus heiterem Himmel Mondpreise zahlt, lässt sich schlicht abzocken.

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Kühles Blut bewahren. Die Nachfrage ist zwar extrem hoch, aber die Abzocke auf den Resell-Plattformen sollte von niemandem unterstützt werden. Der gelbe Controller sieht stark aus, rechtfertigt aber keinen dreistelligen Aufpreis.

Greift ihr bei vergriffener Hardware lieber zur Alternative wie dem silbernen Adamantium-Design oder wartet ihr stur auf einen offiziellen Restock der gelben Variante?

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