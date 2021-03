Scarlet Nexus -Entwicklertagebuch-Serie blickt hinter die Kulissen

Bandai Namco veröffentlichte heute die ersten beiden Entwicklertagebücher zu Scarlet Nexus, das auch für PlayStation 5 erscheint.

In diesem ersten Video geht es um das Spiel selbst und was Scarlet Nexus eigentlich ist. Dazu kommen unter anderem Game Director Kenji Anabuki, Producer Keita Iizuka, sowie Art Director Kouta Ochiai zu Wort. Im zweiten Video widmet man sich New Himuka, ein Land in einer anderen Realität, in dem alle Gehirne miteinander verbunden sind. Im dritten Entwicklertagebuch widmet man sich speziell den Feinden, hier The Others genannt, während sich das vierte Video mit dem OSF beschäftigt. Erfahrt darin mehr über eure Mission und schützt die Menschheit vor den monströsen Anderen.

Scarlet Nexus ist ein neues RPG-Franchise, das von den Bandai Namco Studios selbst entwickelt wird. Spieler decken hier die Mysterien der Brain-Punk-Zukunft auf, die sich im Zwiespalt zwischen Technologie und psychischen Fähigkeiten befindet. Geschrieben von Takumi Miyajima, der u.a. an der TALES-OF-Reihe mitgearbeitet hat.

Scarlet Nexus erscheint für Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, und PC.