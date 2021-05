Scarlet Nexus – Opening-Video zum JRPG erschienen

Bandai Namco zeigt heute schon einmal das Opening-Video zu ihrem kommenden JRPG Scarlet Nexus, das im Juni erscheint.

In Scarlet Nexus folgt ihr den Geschichten um Kasane und Yuito – Mitglieder der Elitetruppe Other Suppression Force – und lüftet die Geheimnisse von New Himuka. Mit mächtigeen Fähigkeiten und den Beziehungen zu euren Teamkameraden vertieft ihr eure unterschiedlichen psychischen Talente.

Erkundet dazu eine futuristische Welt, in der die Macht der Technologie und psychischer Fähigkeiten genutzt wird, um sich gegen die Anderen zu verteidigen – verrückte Mutanten, die die Menschen angreifen und jagen. Im Laufe des Spiels werden sich ihre Handlungsstränge immer weiter verweben und somit die ganze Geschichte und alle Geheimnisse enthüllen.

Pre-Order Optionen

Scarlet Nexus kann ab sofort vorbestellt werden und ist als Standard oder Deluxe Version des Spiels verfügbar. Damit erhält man kosmetische Ingame-Items als Bonus:

Special Battle Attire Set -Audio-

Additional Attachment „Face Vision: Seal“

Additional Attachment „Dream Catcher“

Additional Attachment Set „Shoulder Baki (11)“

Fans, die sich für die Deluxe Edition entscheiden, bekommen:

Vollversion des Spiels

Battle Attire Set -Red-

Digitaler Soundtrack

Digitales Artbook

Additional Attachment “The Others”

Scarlet Nexus erscheint am 25. Juni 2021.