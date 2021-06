Scarlet Nexus – Sci-Fi JRPG ab heute erhältlich

Bandai Namco erinnert noch einmal daran, dass ab sofort ihr futuristisches Sci-Fi JRPG Scarlet Nexus für PlayStation 5, PS4, Xbox und PC erhältlich ist.

Spieler stellen sich darin den Anderen entgegen, die die Heimat der besten psionischen Krieger bedrohen. Man selbst übernimmt die Kontrolle über Yuito oder Kasane, um psychokinetische Action und eine einzigartige Perspektive auf die Geschichte zu erleben. Gerade im letzten Punkt überzeugt Scarlet Nexus, wie man schon in unserem Review lesen konnte. Darin heißt es unter anderem:

„Der Ansatz mit den beiden unterschiedlichen Geschichten ist gewagt, geht dank der cleveren Umsetzung aber wirklich überraschend gut auf. Der Mix aus Kloppen, Elementarangriffen und “schweres Zeug durch die Gegend werfen” unterhält lange und bietet durch immer neue Aktionen und Fähigkeiten ausreichend Tiefgang.“

Spannender Gameplay-Mix

Spielerisch erwartet euch zudem ein spannender Mix. Yuito kämpft mit Nahkampfangriffen wie seinen Schwertern, während Kasane sich auf Angriffe mit mittlerer Reichweite mit fliegenden Messern spezialisiert hat. Man kann den Charakter wählen, der am besten zum eigenen Spielstil passt, um an der Seite der Partymitglieder gegen die Anderen in New Himuka zu kämpfen. Von den anderen Charakteren kann man Kräfte wie Pyrokinese, Teleportation, Unsichtbarkeit, Duplikation und viele mehr ausleihen.

Ein besonderes Highlight ist außerdem die Spielwelt, die immer wieder zum Erkunden einlädt. Das haben wir dazu zu sagen:

„Der große Star ist aber eindeutig die fantastische Welt, die technisch sauber umgesetzt wird und vor Stil nur so trieft. Wem die Bilder und Videos zusagen, wer eine Schwäche für Sci-Fi Geschichten, JRPGs oder Anime hat, sollte sich Scarlet Nexus auf keinen Fall entgehen lassen!“

Passend zum Release gibt es heute außerdem einen gelungenen Liveaction- und Launch-Trailer.