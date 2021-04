Scarlet Nexus – Trailer stellt die Umgebungen vor

Bandai Namco gibt heute einen Ausblick auf die fantastischen Umgebungen von Scarlet Nexus, die hierzu einen brandneuen Trailer zeigen.

Diese könnten kaum unterschiedlicher sein und umfassen unter anderem urbane Städte, Küstengebiete, verschneite Regionen, Industrieanlagen und mehr.

Umgebungen in Scarlett Nexus sind aber nicht nur dazu da, um hübsch auszusehen, sondern können auch mit ins Gameplay einbezogen werden. Yuito kann so zum Beispiel bestimmte Objekte in der Umgebung steuern und zu seinem Vorteil nutzen.

Die Vorteile spiel Scarlett Nexus dabei aus, in dem man unterschiedliche Stories verfolgt: Entscheidet euch entweder für Yuito Sumeragi, dem energiegeladenen Rekruten einer renommierten Politiker-Familie, oder Kasane Randall, eine geheimnisvolle Rekrutin, deren Kräfte und Fertigkeiten in der AAS berüchtigt sind.

Nach und nach werden die Fäden beider Storys miteinander verwoben – so könnt ihr das vollständige Bild und die Geheimnisse einer Brainpunk-Zukunft voller Technologie und psychischer Fähigkeiten entschlüsseln.

Scarlet Nexus erscheint am 25. Juni 2021.