Scarlet Nexus – Umfassendes Video stellt das JRPG vor

Bandai Namco stellt mit einem umfassenden Video zu Scarlet Nexus das neue JRPG vor, das in wenigen Wochen erscheint.

Der Protagonist Yuito Sumeragi hat in Scarlet Nexus noch nie einen normalen Tag, denn als jüngster Sohn einer legendären Familie hat er übersinnliche Kräfte. Als Kind wurde er von einer mysteriösen Frau gerettet, weshalb er sich einer psychischen Militäroperation, der Other Suppression Force, anschließt, um sie aufzuspüren. Unter dem bunt zusammengewürfelten Haufen neuer Rekruten befindet sich auch ein Mädchen, das der Person, die ihn vor all den Jahren gerettet hat, verdächtig ähnlich sieht.

In unserer Preview konnte Scarlet Nexus bereits überzeugen, vor allem mit der kreativen Spielwelt. Darin heißt es:

„Die Welt von Scarlet Nexus bietet eine Menge erzählerisches Potenzial, immerhin muss ja irgendjemand dieses Netzwerk kontrollieren. An einer Stelle wird ein gefallener Krieger abtransportiert. Sein Gesicht ist wohl schrecklich entstellt, immerhin ernähren sich die Anderen von Gehirnen. Wir und auch alle anderen bekommen dieses Gesicht aber gar nicht zu sehen, es wird einfach live zensiert. Von Beginn an stellte sich mir die Frage, ob wirklich alles so ist, wie es scheint. Die Welt ist also spannend und weckt von Beginn an das Interesse für ihre Geheimnisse. Oh, und sie sieht außerdem fantastisch aus!“

Scarlet Nexus erscheint am 25. Juni 2021.