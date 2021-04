Scarlet Nexus – Yuito und Kasane zeigen sich im Gameplay-Video

Zum Wochenende hin gibt es heute neue Gameplay-Eindrücke zu Scarlet Nexus, mit denen Bandai Namco einen Blick auf Yuito und Kasane gewährt.

Darin wird demonstriert, wie sich die Beiden den Anderen stellen und ihre Kräfte einsetzen, um die Bedrohung zu beseitigen. Unter anderem erlebt man, wie Yuito von dem Slippy Chinery konfrontiert wird und seine Fähigkeit Hellsicht nutzt, um die Anwesenheit des Feindes zu erkennen. Mit Hilfe von Pyrokinese fügt er der ölbedeckten Monstrosität größeren Schaden zu. Kasana hingegen kann mit Hilfe ihrer telekinetischen Fähigkeiten die Elemente um sich herum nutzen, um die Anderen zu überwinden, die ihren Weg kreuzen.

In Scarlet Nexus folgt ihr den Geschichten um Kasane und Yuito, die Mitglieder der Elitetruppe Other Suppression Force sind, um die vielen Geheimnisse von New Himuka zu lüften. Mit mächtigen Fähigkeiten, die eure Beziehung zu eurem Teamkameraden vertieft, lassen sich unterschiedliche psychische Talente zunutze machen.

Scarlett Nexus erscheint am 25. Juni für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.