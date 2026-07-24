Schein und Sein: Warum Millionen PS5-User für ein totes Laufwerk zahlen

73 Prozent aller PS5-Besitzer zahlten einen saftigen Aufpreis für ein optisches Laufwerk, um ihre Spiele danach trotzdem faul im PlayStation Store als Download zu kaufen.

Sony treibt den Umstieg auf die rein digitale Infrastruktur weiter voran und plant ab 2028 den vollständigen Verzicht auf physische Datenträger. Eine Haltung, die in der Community für lautstarken Unmut sorgt, auf den ersten Blick aber von harten Marktdaten gestützt wird.

Die überwiegende Mehrheit aller verkauften Software-Einheiten auf der PlayStation 5 entfällt längst auf digitale Kopien. Physische Discs im Einzelhandel sind ein zu vernachlässigendes Randgeschäft.

Drei von vier Konsolen besitzen eine Hardware für die Tonne

Aktuelle Marktdaten des US-Analystenhauses Circana zeichnen ein skurriles Bild. Seit dem Verkaufsstart der Konsole im Jahr 2020 entfallen lediglich 27 Prozent aller verkauften Einheiten in den USA auf die reine Digital Edition. Fast drei Viertel der Käufer griffen bewusst zur teureren Variante mit Laufwerk.

Der Trend verschiebt sich nur langsam. Im Oktober 2024 lag der Anteil der Digital Edition noch bei schlanken 18 Prozent. Die Gründe für den leichten Anstieg auf 27 Prozent sind pragmatischer Natur. Allgemeine Preiserhöhungen bei der Konsolen-Hardware zwingen kaufkraftschwache Kunden zum günstigsten Modell auf dem Markt. Dazu kommt die offizielle Ankündigung des Herstellers, die Disc-Produktion ab 2028 komplett einzustellen. Der Markt reagiert. Zwangsläufig.

Dass die Nachfrage nach physischen Abspielmöglichkeiten dennoch hoch bleibt, zeigt auch der Abverkauf des separat erhältlichen, ansteckbaren Disc-Laufwerks. Das Zubehör war über Monate hinweg flächendeckend ausverkauft. Die reale Abdeckung mit Laufwerken liegt in der Praxis somit noch höher als die reinen Konsolen-Verkaufszahlen vermuten lassen.

Die teure Illusion der eigenen Entscheidung

Die Zahlen offenbaren ein paradoxes Konsumverhalten der Spielerschaft. Millionen von Nutzern investieren beim Hardware-Kauf zusätzliches Geld, um sich die theoretische Option auf Discs offenzuhalten. An der Ladenkasse sieht die Realität anders aus. Bequemlichkeit schlägt Prinzipien. Dieselben Käufer laden ihre Titel größtenteils direkt über den PlayStation Store herunter.

Sony nutzt genau dieses Widerspruchsverhältnis für die eigene Argumentation. Der Hersteller bewertet das tatsächliche Kaufverhalten bei der Software, nicht die gekauften Hardware-Optionen im Wohnzimmer. Das Laufwerk wird zur Dekoration. Ein teures Beruhigungsmittel für das eigene Gewissen.

Der Übergang zur PS6 wird diesen Konflikt verschärfen. Selbst wenn die kommende Konsolengeneration ohne internes Laufwerk auf den Markt kommt, bleibt der Bedarf an Abspielgeräten für bestehende PS4- und PS5-Sammlungen bestehen. Sony ignoriert diese Bestände bisher im offiziellen Diskurs.

Wer Hunderte Euro für ein Laufwerk ausgibt und danach aus Bequemlichkeit jede Neuerscheinung digital kauft, finanziert seinen eigenen Entmündigungsprozess. Die Entrüstung über das Ende der Disc ist scheinheilig. Das Kaufverhalten der Masse hat das physische Medium längst beerdigt.