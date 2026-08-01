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Schluss mit Discs? Warum Sonys Digital-Zwang Gelegenheitszocker vergraulen könnte

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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PlayStation ohne Discs? Analyst Rhys Elliot sieht harte Zeiten für Budget-Gamer. Warum das Aus für Gebrauchtspiele neue Zocker vergrault.

Change Org Disc

Analyst Rhys Elliot warnt vor Sonys Abkehr von physischen Spielen. Der Ausstieg aus dem Disc-Geschäft verteuert das Konsolen-Gaming spürbar und könnte jüngere sowie preisbewusste Spieler direkt in die Arme von Mobile- und Free-to-Play-Games treiben.

Analyst Rhys Elliot von Alinea Analytics schlägt Alarm: Sonys Schritt weg von optischen Laufwerken trifft vor allem Zocker mit schmalem Geldbeutel hart. Die finanzielle Hürde für den Einstieg ins PlayStation-Ökosystem steigt dadurch drastisch an.

Das Ende der günstigen Gebrauchtspiele

Die reine Anschaffung einer Konsole liegt heute oft bei über 700 Dollar, während neue AAA-Blockbuster stabil an der 80-Dollar-Marke kratzen. Bisher gab es für Sparfüchse einen verlässlichen Ausweg: gebrauchte Discs, Verleih oder das Ausleihen im Freundeskreis. Wer ein Spiel auf Disc kauft, kann die Kosten durch einen Weiterverkauf nach dem Durchspielen drastisch senken.

Ohne Laufwerk bricht dieses Ökosystem komplett weg. Jeder digitale Kauf findet ausschließlich im PlayStation Store statt. Zum vollen Preis. Das tut weh.

Kurzfristige Margen gegen langfristige Community

Aus wirtschaftlicher Sicht versucht Sony damit, steigende Hardware- und Produktionskosten abzufedern. Digitale Verkäufe spülen dem Konzern deutlich höhere Einnahmen pro Kopf in die Kassen, weil die Marge am Zwischenhandel vorbei direkt bei Sony landet.

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Doch dieser reine Fokus auf maximale Profitivität ist Blendwerk auf Zeit. Wenn der Einstieg in die Konsolenwelt samt Spielen schnell die 1.000-Dollar-Grenze erreicht, weichen Gelegenheitszocker und jüngere Zielgruppen aus. Free-to-Play, Cloud-Gaming und Mobile-Titel stehen längst bereit. Sony kappt damit die günstigste Einstiegsroute in sein eigenes System.

Der Verzicht auf Discs mag Sonys Bilanzen kurzfristig schöner aussehen lassen. Für uns Spieler ist es ein klarer Rückschritt. Ein Code in einer Pappschachtel bietet weder Sammlerwert noch Weiterverkaufsoptionen. Wenn Sony den Gebrauchtmarkt abwürgt, verliert die Konsole einen ihrer größten Trümpfe gegenüber dem PC: den unkomplizierten und flexiblen Einstieg.

Kauft ihr eure Games aktuell noch regelmäßig gebraucht auf Disc, oder seid ihr im Store längst komplett digital unterwegs?

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