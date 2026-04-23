Schmutz und Schafott: Erste Leaks vom Elden Ring Film-Set

Erstes Bildmaterial von den Dreharbeiten zur Garland-Adaption von „Elden Ring“ kursiert im Netz. Die Aufnahmen zeigen eine öffentliche Hinrichtung und bestätigen Gerüchte zur Rollenverteilung. Steht hier die epischste Videogame-Adaption bevor?

Ein geleaktes Set-Video liefert einen ersten Blick auf die visuelle Umsetzung der wohl umstrittensten Figur des Spiels. Die Aufnahme zeigt die Vorbereitung einer Hinrichtungsszene, in der Statisten Tomaten auf den „Dung Eater“ werfen. Das Kostümdesign setzt auf schmutzigen Realismus statt auf polierte CGI-Rüstungen. Alex Garland scheint die groteske Natur der Vorlage ungeschönt in die physische Welt zu übersetzen. Die Szenerie wirkt dreckig, roh und verzichtet auf die übliche Hollywood-Ästhetik.

Die Leaks konkretisieren zudem die Besetzungsliste in Elden Ring. Emma Laird ist auf den Aufnahmen in einer Aufmachung zu sehen, die sie eindeutig als Marika identifiziert. Auch Kit Connor wurde am Set gesichtet, was Spekulationen über seine Rolle als möglicher Protagonist oder zentraler NPC befeuert. Das Studio A24 hat die Echtheit der Bilder bisher nicht kommentiert. Die Produktion in den britischen Pinewood Studios läuft unter strengster Geheimhaltung.

Der Bruch mit dem Erhabenen

Die Entscheidung, den Dung Eater durch eine öffentliche Demütigung einzuführen, ist ein kalkulierter Bruch mit der Erhabenheit anderer Fantasy-Produktionen. Es zeigt den Zerfall der Ordnung in den Zwischenlanden auf einer menschlichen, fast schon banalen Ebene. Garland ignoriert den Pathos und konzentriert sich auf die Grausamkeit der Lore. Wer epische Schlachten im Stil klassischer Blockbuster erwartet hat, könnte von dieser bodenständigen Hässlichkeit überfahren werden.

Dass man sich für das IMAX-Format entschieden hat, ist kein banales Gimmick, sondern eine Notwendigkeit für das Ausgangsmaterial. Garlands Produktion nutzt das native Bildformat, um die vertikale Architektur der Zwischenlande überhaupt einfangen zu können. Wer das Spiel kennt, weiß: Die Distanz zwischen dem tiefsten Punkt der Siofra und der Spitze des Erdenbaums lässt sich nicht in Standard-Widescreen quetschen. Das Breitbild würde die Monumentalität ersticken. IMAX liefert den nötigen Raum für diesen visuellen Gigantismus.

Kinostart ist der 3. März 2028.