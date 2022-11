Schnäppchenjäger aufgepasst! Wo findet man die besten Deals für PlayStation

Videospiele können teuer sein, aber es gibt einige Tipps und Tricks, wie man Schnäppchen bei Videospielen machen kann. Zunächst sollte man sich im Klaren darüber sein, was man möchte. Wenn man weiß, wonach man sucht, ist es einfacher, die besten Angebote zu finden. Ein weiterer Tipp ist es, nach Gutscheinen und Rabatten zu suchen. Auch viele Online-Händler bieten regelmäßig Gutscheine und Rabatte an. Durch die Suche nach Gutscheinen und Rabatten kann man oft einige Euros sparen, sei es durch Newsletter, Neukunde, Clubmitglied usw. Schließlich lässt sich auch beim Kauf von gebrauchten Videospielen eine Menge Geld sparen. Gebrauchte Spiele sind in der Regel deutlich günstiger als neue Spiele, oftmals schon kurz nach Release. Ganz nach dem Motto: durch und weg! Allerdings sollte man vor dem Kauf von gebrauchten Spielen immer sicherstellen, dass das Spiel in einem ordentlichen Zustand.

