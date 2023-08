Scorn verbreitet seinen Schrecken ab Oktober auf PS5

„Wir freuen uns sehr, das Release-Datum für Scorn auf der PlayStation 5 anzukündigen und unsere albtraumhafte Erfahrung einer ganz neuen Gruppe an Spieler zugänglich zu machen,” sagte Ljubomir Peklar, Game Director bei Ebb Software. „Wir nutzen die DualSense-Funktionen in ihrer Fülle aus, um das Immersionslevel während des Spiels zu erhöhen. Vom haptischen Feedback des Controllers, das sich dem Ingame-Sound und der Intensität der Situation anpasst, bis zu den adaptiven Triggern, mit denen sich jedes Werkzeug und jede Waffe einzigartig anfühlt. Diese Features bringen den Horror von Scorn auf ein vollkommen neues Level und reißen Spieler*innen auf eine vollkommen neue Art mit.”

Scorn versetzt den Spieler in eine trostlose, von monströsen Kreaturen bevölkerte Welt, in der er ein verzweigtes Labyrinth aus Biomasse erkunden muss. Die Flucht kann nur gelingen, wenn man die Regeln dieses alptraumhaften Ortes verinnerlicht und lernt, die kruden Maschinen des Labyrinths zu bedienen. Wer die Geheimnisse dieser Welt entdeckt und die organischen Hilfsmittel zu seinem Vorteil nutzt, hat vielleicht eine Überlebenschance.

