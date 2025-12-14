Screamer kehrt zurück: Kult-Racer hat ein Release-Datum

Milestone hat das offizielle Erscheinungsdatum für das mit Spannung erwartete Remake seines Klassikers Screamer bekannt gegeben. Im deutschsprachigen Raum besser als „Bleifuss“ bekannt, wird das Spiel am 26. März 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht.

Die Ankündigung erfolgte während der The Game Awards 2025, wo auch ein neuer Story-Trailer Premiere feierte und erste Eindrücke der überarbeiteten Welt lieferte.

Eine neue Ära für klassische Renn-Action

Screamer verbindet die Intensität illegaler Straßenrennen mit einer erzählerischen Tiefe, die man in Arcade-Rennspielen selten sieht. Inspiriert von JRPG-Strukturen, erleben Spieler ein Turnier zwischen fünf rivalisierenden Teams.

Jedes Team hat einen Anführer sowie zwei weitere Racer, die eigene Motivationen und Geheimnisse mitbringen. Wer alle Perspektiven durchspielt, bekommt ein vollständig verwobenes Story-Erlebnis, und genau diese Verknüpfung hebt das Remake deutlich von seinen Vorgängern ab.

Die Handlung spielt in einer dystopischen Welt mit deutlichen Anime-Einflüssen und futuristischen Vibes. Über 30 Minuten Zwischensequenzen, produziert von Polygon Pictures, einem der ältesten japanischen Animationsstudios, erzählen die Geschichte in cineastischer Qualität. Troy Baker und Aleks Le verleihen zwei Hauptcharakteren ihre Stimmen, was dem Remake ein internationales Flair verleiht und Fans hochwertiger Vertonung anspricht.

Gameplay trifft auf Innovation

Neben der Geschichte wartet Screamer mit frischen Gameplay-Elementen auf. Die Twin-Stick-Steuerung erlaubt präzise Manöver, während das neue Echo-System die Handlung direkt mit dem Gameplay verknüpft. Spieler sammeln Sync und Entropy, um Angriffs- und Verteidigungsaktionen auszuführen, wodurch Rennen und Kampfelemente zu einem dynamischen Erlebnis verschmelzen.

Wer nur auf der Jagd nach der besten Rennlinie ist, bekommt trotzdem genug zu tun. Die Kampagne kombiniert klassische Arcade-Rennmechanik mit strategischen Entscheidungen, sodass jeder Lauf Konsequenzen für den Storyverlauf hat. Das Remake fühlt sich dadurch nicht nur wie ein Nostalgietrip an, sondern auch wie ein modernes, forderndes Arcade-Rennspiel.

Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Für Sammler gibt es eine aufwändige Collector’s Edition mit physischen und digitalen Goodies – limitiert und daher nur für schnelle Fans erhältlich.

Ob Screamer nur ein Remake ist oder tatsächlich die Essenz des Originals in die Gegenwart transportiert, wird sich noch zeigen. Wer klassische Rennspiele mit Storytiefe mag, sollte den März 2026 rot im Kalender markieren.