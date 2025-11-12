Screamer – Milestone zeigt in „Road to Screamer“, wie Arcade neu gedacht wird

Manchmal genügt ein Blick zurück, um zu verstehen, wohin die Reise gehen soll. Mit Screamer wagt Milestone genau das: den Neustart einer Ikone, die in den 90ern das Arcade-Rennspiel definierte. Jetzt, mehr als zwei Jahrzehnte später, will das Studio nicht einfach nur alte Erinnerungen aufwärmen, sondern sie neu beleben, und zwar mit erzählerischer Tiefe, emotionalem Anspruch und technischer Präzision.

Der 15-minütige Dokumentarfilm „Road to Screamer“ nimmt uns mit hinter die Kulissen dieser ambitionierten Wiedergeburt. Von den ersten Konzeptskizzen bis hin zu Motion-Capturing und Sounddesign zeigt das Video, wie das Team versucht, Geschwindigkeit, Storytelling und Stil in ein modernes Gesamterlebnis zu verwandeln, ein Arcade-Racer, der mehr sein will als nur ein Adrenalinschub.

Fünf Teams, fünfzehn Fahrer, unzählige Schicksale

Narrative Designer Kerry Kazmierowicztrimm beschreibt Screamer als „eine dystopische Welt, in der Rivalität, Verlust und Erlösung auf der Rennstrecke miteinander kollidieren“. Statt austauschbarer Rennfahrer setzen die Entwickler auf Charaktere mit eigenen Motivationen und Hintergrundgeschichten. Das hat Konsequenzen, denn Fahrzeuge, Strecken und sogar das Gameplay selbst spiegeln die Persönlichkeiten ihrer Piloten wider.

Ein besonders spannendes Konzept ist das sogenannte Twin-Stick-Fahrmodell, das unter Leitung von Game Director Federico Cardini entstand. Damit sollen Rennen dynamischer und präziser werden, fast wie Duelle in einem Fighting Game. Ergänzt wird das Ganze durch das „Echo-System“, das erzählerische Ereignisse direkt mit dem Fahrgeschehen verknüpft. Hier zeigt sich, dass Milestone mehr im Sinn hat als nur Nostalgie: Screamer soll spielmechanisch ebenso mutig sein wie stilistisch.

Zwischen Anime und Adrenalin

Um den Look der neuen Version zu formen, holte Milestone gleich mehrere internationale Partner an Bord. Das japanische Studio Polygon Pictures verantwortet die animierten Zwischensequenzen, die den emotionalen Kern der Geschichte tragen sollen. Daisuke Shimamura, der als Animation Director beteiligt ist, spricht von einer „Anime-inspirierten Energie“, die Screamer von anderen Rennspielen unterscheidet.

Auch Annis Naeem von Plumehead in Los Angeles beschreibt den Entstehungsprozess als „kreative Kollision zwischen Ost und West“. Seine Designs – kantig, expressiv und technisch überdreht, sollen die psychologische Tiefe der Figuren visuell widerspiegeln.

Und dann wären da noch Troy Baker und Aleks Le, die zwei der wichtigsten Charaktere vertonen: Mr. A und Hiroshi. Während Baker erstmals in seiner Karriere in einem Videospiel einen Antagonisten spricht, erzählt Le, wie er seinen Helden mit einem „inneren Konflikt zwischen Stolz und Schuld“ anlegt. Es sind diese Nuancen, die Screamer weit über die Grenzen klassischer Racer hinausheben könnten.

Ein Spiel mit Vergangenheit und Zukunft

Wenn Screamer 2026 für PS5, Xbox Series X|S und PC erscheint, wird sich zeigen, ob Milestone die Balance zwischen Hommage und Neuanfang wirklich halten kann. Doch eines ist jetzt schon klar: Das Studio hat verstanden, dass Nostalgie nur funktioniert, wenn sie in Bewegung bleibt.

Was denkt ihr? Braucht die Arcade-Welt mehr Experimente wie Screamer oder reicht euch pure Geschwindigkeit?