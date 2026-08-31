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Screamer: Neues Update baut den Story-Zwang ab

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Milestone überarbeitet Screamer: Neues Hauptmenü, Fixes für Lenkräder, Konsolen-Optimierung und faires Balancing für Aisha, Frederick und Fermi.

Screamer

Milestone veröffentlicht ein umfassendes Update für das im März erschienene Anime-Arcade-Rennspiel „Screamer“. Der Patch bringt direkte Menüwahl, gezieltes Charakter-Balancing und bereinigt die Online-Ranglisten von Cheatern.

Das Spiel wirft euch ab sofort nicht mehr direkt beim ersten Start ungefragt in den Turnier-Story-Modus. Ihr landet stattdessen im Hauptmenü. Milestone reagiert damit auf das Feedback der Community. Man kann jetzt in Ruhe trainieren, die Spielmechaniken testen oder Einstellungen anpassen, bevor das erste Rennen startet. Diese Änderung gilt auch für die Demo. Tutorials sind nun jederzeit direkt aus dem Pausenmenü in allen Modi aufrufbar.

Eingriffe beim Balancieren der Fahrer

Milestone dreht auch an den Werten einzelner Charaktere. Aishas Fähigkeit lädt sich jetzt nach 45 Sekunden erneut auf und verschafft ihr mehrfach im Rennen kostenlose Schilde. Gleichzeitig steigt die Aktivierungsschwelle ihrer SGU von 268 km/h auf 282,5 km/h. Das nimmt ihr Spitzen-Speed weg.

Frederick profitiert von höheren Generierungsraten bei der passiven Synchronisation und den aktiven Schaltvorgängen. Fermis maximale Entropie steigt um einen Punkt. Ein Fehler bei Akane wurde behoben. Sie konnte bisher ihren „Strike“ und den Fähigkeits-Boost gleichzeitig zünden. Dieser Vorteil ist weg.

Exploits gestopft und Konsolen-Performance verbessert

Die Entwickler greifen bei den Ranglisten durch. Auf Unrecht basierende Leaderboard-Zeiten durch Cheats wurden gelöscht. In der Punkte-Herausforderung hat das Team zudem den Pause-Tasten-Exploit entfernt, mit dem Highscores erschummelt wurden.

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Lenkrad-Spieler bekommen Fixes für fehlerhaftes Force-Feedback auf bestimmten Peripheriegeräten. Das Feedback lässt sich wieder korrekt im Menü einstellen. Auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S wurden Optimierungen an der Reaktionsgeschwindigkeit vorgenommen. Die Steuerung fühlt sich auf den Konsolen direkter an. PC-Spieler betrifft diese spezifische Änderung nicht.

Milestone behebt zusätzlich nervige Usability-Mängel und stellt den Einstieg endlich auf ein vernünftiges Fundament. Dass Aishas Schild-Cooldown jetzt fest auf 45 Sekunden skaliert und ihr Topspeed-Threshold erhöht wurde, zieht dem bisherigen Meta-Pick spürbar den Zahn.

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