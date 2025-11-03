Screamer: So funktionieren die neuen Gameplay-Mechaniken

Milestone teilt heute spannende Einblicke in ihren kommenden Arcade-Racer Screamer. Dieser will nicht einfach nur ein weiteres Arcade-Rennspiel sein. Es bringt ein System mit, das jede Runde einzigartig macht und Spieler zwingt, taktisch zu denken. Zentral ist dabei das sogenannte Eco-System, das zwei Energiearten steuert: Sync und Entropy.

Sync: Der Motor hinter deinem Vortrieb

Sync ist die primäre Ressource in Screamer. Du sammelst sie durch verschiedene Aktionen im Rennen: im Windschatten eines Gegners fahren, passiv über die Zeit oder durch besondere Charakterfähigkeiten. Der wichtigste Weg, Sync aufzubauen, ist der Active Shift. Sobald dein Motor die kritische Drehzahl erreicht, löst ein gezielter Tastendruck den Up-Shift aus. Das wirkt simpel, belohnt aber präzises Timing: Du bekommst nicht nur einen kleinen Schub vom Motor, sondern tankst auch wertvolle Sync-Energie.

Mit ausreichend Sync kannst du zwischen zwei Optionen wählen: Boost oder Shielding. Boost ist klassisch, doch das Timing bestimmt hier die Wirkung, ein perfekt getimter Boost verschafft extra Geschwindigkeit und verlängerte Dauer. Shielding dagegen schützt dich temporär vor Angriffen, was den nahtlosen Mix aus Racing und Combat in Screamer unterstützt.

Kampf um die Vorherrschaft

Jede Sync-Aktion baut gleichzeitig Entropy auf. Diese Ressource treibt die Kampfelemente des Spiels an. Mit Entropy kannst du eine Strike-Attacke ausführen: ein kurzer, heftiger Schub, der Gegner bei Kontakt zerstört. Wer clever spart, kann Entropy für die Overdrive-Fähigkeit einsetzen. In diesem Zustand bist du schneller, geschützt durch ein Schild und KOs sind sofort möglich. Allerdings endet der Schutz abrupt – Timing und Risiko sind hier entscheidend.

Auch ein KO setzt das System geschickt ein. Du startest nicht zurück, sondern reitest weiter im Groove des Rennens. Das hält die Action konstant und erlaubt flüssige Comebacks. In Kombination mit unterschiedlichen Fahrzeugen und Charakterfähigkeiten entwickelt sich jede Strecke dynamisch. Anfangs hast du weder Sync noch Entropy, aber mit jeder Aktion eröffnen sich neue Strategien: Boost, Shield, Strike oder Overdrive, alles will sinnvoll eingesetzt werden. Das macht sowohl Singleplayer als auch Online-Matches spannend, besonders wenn Teams gegeneinander antreten.

Screamer ist damit kein simples Arcade-Rennspiel mehr. Es verlangt Konzentration, Timing und kluge Ressourcennutzung. Der Racer erscheint 2026.