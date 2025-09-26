Latest

Screamer: Strike Force Romanda – Pop-Ikonen auf Highspeed-Mission

Entdecke Strike Force Romanda in Screamer: Popstars erobern Neo Reys Straßen, voller Stil, Strategie und persönlicher Motivation. Jetzt Trailer anschauen!

Milestone hat heute das zweite Team seines kommenden Rennspiels Screamer enthüllt: Strike Force Romanda. Die ehemals gefeierte japanische Popgruppe wagt sich in die neonbeleuchteten Straßen von Neo Rey, um ihren Ruhm zurückzuerobern, und Spieler mit ihrem unverwechselbaren Stil zu fesseln.

Leadsängerin Ritsuko Imai führt das Trio mit eisernem Ehrgeiz, hinter ihrer glänzenden Fassade verbirgt sich jedoch Verletzlichkeit. Hina Yamano bringt Impulsivität und Rebellion in das Team, während Akane Hyuga als ruhiger, strategischer Kopf agiert. Gemeinsam vereinen sie nicht nur Musik, Mode und Dynamik, sondern auch persönliche Motive, die weit über Ruhm hinausgehen.

Screamer wird 2026 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC nicht nur ein Rennen, sondern eine Geschichte voller Energie, Stil und Charaktertiefe.

