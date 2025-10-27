Screamer: Twin-Stick-Action und Echo-System eröffnen neue Wege im Arcade-Racing

Milestone gewährt in einem aktuellen Videointerview mit Game Director Federico Cardini und Creative Director Michele Caletti einen tiefen Einblick in Screamer. Im Fokus steht die Twin-Stick-Steuerung, die präzises Lenken und gleichzeitiges Driften ermöglicht – eine Kombination, die klassische Arcade-Rennspiele weit hinter sich lässt.

Spieler steuern Teams aus drei Charakteren, wobei Anführer und Mitglieder unterschiedliche Stärken in Geschwindigkeit und Kampfmechanik bieten. Jedes der 15 Fahrzeuge besitzt einzigartige Skills, die eng mit der Story und dem Echo-System verknüpft sind. Sync und Entropy treiben sowohl Boosts als auch Kampfaktionen wie Strike und Overdrive an, wodurch Rennen und Story ineinander greifen.

Screamer erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Spieler dürfen gespannt sein, wie diese Mechaniken das Genre neu definieren. Welches Fahrzeug passt zu deinem Fahrstil?