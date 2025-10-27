Video

Screamer: Twin-Stick-Action und Echo-System eröffnen neue Wege im Arcade-Racing

Milestone enthüllt in Screamer Twin-Stick-Action und das Echo-System. Erfahre, wie Fahrzeuge, Skills und Teams das Arcade-Racing neu definieren.

Lukas Neumann
lukas author
ByLukas Neumann
Lukas ist Junior Editor bei PlayFront.de und bringt frischen Wind ins Team. Mit Neugier, Leidenschaft und kritischem Blick entdeckt er spannende Geschichten auch in unscheinbaren Spielen....
Follow:
Keine Kommentare

Milestone gewährt in einem aktuellen Videointerview mit Game Director Federico Cardini und Creative Director Michele Caletti einen tiefen Einblick in Screamer. Im Fokus steht die Twin-Stick-Steuerung, die präzises Lenken und gleichzeitiges Driften ermöglicht – eine Kombination, die klassische Arcade-Rennspiele weit hinter sich lässt.

Spieler steuern Teams aus drei Charakteren, wobei Anführer und Mitglieder unterschiedliche Stärken in Geschwindigkeit und Kampfmechanik bieten. Jedes der 15 Fahrzeuge besitzt einzigartige Skills, die eng mit der Story und dem Echo-System verknüpft sind. Sync und Entropy treiben sowohl Boosts als auch Kampfaktionen wie Strike und Overdrive an, wodurch Rennen und Story ineinander greifen.

Screamer erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Spieler dürfen gespannt sein, wie diese Mechaniken das Genre neu definieren. Welches Fahrzeug passt zu deinem Fahrstil?

TAGGED:
Share This Article
Previous Article Bloodhunt Vampire: The Masquerade Bloodhunt – Server schließen 2026
Next Article God Of War Xbox PlayStation-Spiele auf Xbox Next – God of War & Co. auf Microsofts Konsole?
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Read more

0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x