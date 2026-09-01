Sea of Remnants: Gamescom-Showcase enthüllt Beta-Start

Ein über zehn Minuten langes Gameplay-Video auf der Gamescom 2026 zeigt das Piraten-Abenteuer „Sea of Remnants“ erstmals in ausführlicher Länge. Der Entwickler koppelt das gezeigte Material direkt an eine konkrete Ankündigung für die Community: Im Dezember startet die geschlossene Beta-Phase.

Raue Seeschlachten und ständige Musikbegleitung

Das Gezeigte dreht sich um maritime Gefechte, verlassene Inselareale und die ständige Begleitung der Ingame-Gruppe Ranbo Band. Spieler steuern ihre Schiffe durch dichte Nebelbänke, feuern Breitseiten auf gegnerische Crews ab und reparieren unter Beschuss das eigene Deck. Begleitet wird das Ganze mit rauen Piratensprüchen, während die Musik direkt im Spielgeschehen verankert ist.

Das Gameplay fokussiert sich stark auf das Zusammenspiel der Crew an Deck. Ein Spieler übernimmt das Steuer, während andere das Schiff verteidigen oder das Feuer auf feindliche Schiffe eröffnen.

Das Bewegungstemperament wirkt dadurch dynamisch. Die Schiffe manövrieren recht zügig durch die Wellen, und das Zielen mit den Kanonen verzeiht kleine Fehler. Ob der Mix aus Arcade und Seefahrt auf Dauer trägt, bleibt die zentrale Frage für den Multiplayer-Alltag.

Dezember bringt die erste Bewährungsprobe

Der für Dezember angesetzte Closed Beta Test ist der erste echte Belastungstest für das Kampfsystem und die Server-Infrastruktur. Erst dort zeigt sich, ob die Steuerung auf See präzise genug greift und wie stark das Teamwork gegen menschliche Gegner gefordert wird.

Die Kombination aus rauen Kanonenduellen und fast schon melancholischen Shantys hebt das Spiel optisch und akustisch von der Konkurrenz ab. Die visuelle Aufmachung der Wellen und Nebelfelder wirkt im Video bereits flüssig. Wer auf Piraten-Spiele steht, bekommt im Winter endlich die Chance, selbst das Steuer zu übernehmen. Die Anmeldung zur Beta soll in den kommenden Wochen anlaufen.