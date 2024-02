Sea of Thieves auf PS5 setzt Xbox-Account zum Spielen voraus

„Indem wir diese Spiele mehr Spielern zugänglich machen, vergrößern wir nicht nur die Reichweite und Wirkung dieser Titel, sondern ermöglichen uns auch, entweder in zukünftige Versionen dieser Spiele oder anderswo in unserem Erstanbieter-Portfolio zu investieren. Es gibt keine grundlegende Änderung an unserem Ansatz zur Exklusivität.“

Sea of Thieves ist nur der Anfang in Microsofts Third-Party Publishing-Offensive. Mit Grounded, Hi-Fi Rush und Pentiment finden zunächst kleinere Titel den Weg auf die Konkurrenzplattform. Schon jetzt rechnet man damit, dass später größere AAA-Releases folgen werden, da Microsoft nach eigenen Worten die Profitabilität der Spiele verbessern möchte.

Damit einher geht vermutlich auch, dass sämtliche PlayStation-User zukünftig in die Xbox-Statistiken bei aktiven Usern, Downloadzahlen etc. einfließen. Für Microsoft hat der Multi-Plattform-Release somit deutlich mehr Vorteile.

Das verrät der PlayStation Store Eintrag von Sea of Thieves, in dem in der Fußzeile erwähnt wird: „Registrierung eines Microsoft-Kontos: Zum Spielen ist die Annahme des Microsoft Services Agreement und des Privacy Statement erforderlich“. Wie bei Sony steht der Microsoft-Account gleichbedeutend für einen Xbox-Account, unter dem die meisten Service-Dienste zusammengefasst werden und ein Account für fast alles gilt.

Microsoft bringt in wenigen Wochen nicht nur Sea of Thieves auf die PS5, im Hintergrund betreibt man auch gleich User-Bindung. Zum Spielen des Piraten-Adventures wird nämlich ein Xbox-Account vorausgesetzt.

