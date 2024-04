Sea of Thieves: FAQ bestätigt Closed Beta Termin, 120fps & mehr

Rare und Microft haben den Termin zur Closed Beta in Sea of Thieves auf PS5 bestätigt, die bereits in wenigen Tagen startet. Teilnehmen können alle, die Sea of Thieves als Deluxe und Premium Edition vorbestellt haben.

Die Closed Beta startet am 12. April und endet am 15. April 2024 und findet ausschließlich auf PS5 statt. Das heißt, dass Spieler hier nur mit anderen PS5-Spielern zusammen spielen können, auch wenn Sea of Thieves später Crossplay unterstützt. Inhaltlich steht The Pirate Emporium ebenfalls nicht in der Beta zur Verfügung, dafür wird der erlangte Fortschritt in die Vollversion übertragen, plus 10 Level an Renown und den Dauntless Adventurer Sails als Titel.

„Teilnehmer der geschlossenen Beta können nicht am Pirate Emporium teilnehmen und werden in diesem Zeitraum nur mit anderen PlayStation-Spielern spielen. Während Trophäen während der Closed Beta deaktiviert sind, wird der Fortschritt beim Erreichen dieser Trophäen nachverfolgt, übertragen und bei der Veröffentlichung der Verkaufsversion entsprechend freigeschaltet.“

PS5-Spieler, die Sea of Thieves generell vorbestellen, erhalten außerdem den exklusiven Zugriff auf vier Ruby Viper-Waffen und den Scarlet Storm Sittich.

Microsoft Account und PlayStation Plus notwendig

Im weiteren FAQ wird heute noch einmal bestätigt, dass das Spielen von Sea of Thieves einen Microsoft Account voraussetzt. Dies stellt sicher, dass alle Fortschritte nahtlos übertragen werden, falls man Sea of Thieves bereits auf der Xbox gespielt hat.

Für Multiplayer-Sessions wird wie üblich ein PlayStation Plus Account vorausgesetzt. Das gilt nicht für alle Singleplayer-Aktivitäten, ebenso ist kein Xbox Game Pass für den Zugriff auf das Spiel notwendig.

Auf der technischen Seite wurde zudem die Unterstützung des DualSense Controller bestätigt, einschließlich haptisches Feedback und adaptive Trigger, es wird einen 120fps Performance Mode in 1080p geben und PlayStation Portal wird ebenfalls optimal unterstützt.

Viele weitere Details zu Sea of Thieves auf PS5 hat Rare in dem umfassenden FAQ zusammengetragen.